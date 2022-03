Sagsøger forbund: I gjorde ingenting!

Det tidligere stortalent Kylie McKenzie har nu lagt sag an mod det amerikanske tennisforbund for at undlade at advare hende mod træner med et meget blakket ry

Det amerikanske tennisforbund, USTA, vidste – eller burde have vidst – hvad der foregik. Og derfor har de nu fået et sagsanlæg på halsen fra den 23-årige tennisspiller Kylie McKenzie.

Baggrunden er tennistræneren Anibal Aranda, der i sit virke som udpeget træner for McKenzie i USTA-regi ved flere lejligheder opførte sig upassende og tilmed skal have berørt hendes kønsdele uden på tøjet i 2018.

Aranda havde tidligere gjort tilnærmelser af ubehagelig karakter overfor en unavngiven, kvindelig ansat (i sagen omtalt som Jane Doe) i tennisforbundet.

Ifølge dennes udsagn havde han befamlet og rørt hendes kønsdele uden på tøjet på en natklub i New York i 2015. Han forsøgte desuden at forlade klubben med hende, men det lykkedes hende at få en ansat med ud og ind i en taxa, så hun ikke skulle være alene med Aranda.

Det valgte vedkommende ikke at nævne for nogen.

To års udelukkelse

Først i 2018 gik hun til US Center for SafeSport, den uafhængige organisation, der i 2017 blev sat i verden for at beskytte mindreårige mod seksuelle overgreb i amerikansk sport, da hun blev klar over Arandas opførsel overfor McKenzie.

Ved et indledende retsmøde mandag anførte McKenzies advokat, at USTA undlod at informere McKenzie om Arandas opførsel overfor den kvindelige ansatte i forbundet.

- På intet tidspunkt forsøgte Jane Doe at forhindre træner Aranda i upassende opførsel med sagsøger eller nogen anden af hans kvindelige udøvere, står der i anklageskriftet.

- Fra august 2018 kendte anklagede eller burde have kendt til træner Arandas tilbøjeligheder til seksuelt krænkende opførsel.

Kylie McKenzie på træningsbanen i Maryland. Foto: Christopher Levy/AP/Ritzau Scanpix

SafeSport udelukkede Aranda fra trænergerningen i to år med yderligere to års betinget straf, da de fandt det sandsynligt, at han havde berørt McKenzies kønsdele uden på tøjet i forbindelse med en træningen af hendes serv.

Han har siden nægtet at have opført sig upassende.

- Jeg vil gerne understrege, at jeg aldrig har rørt hendes vagina. Jeg har aldrig rørt hende på en upassende måde. Alt hvad hun siger er fordrejet, sagde han til SafeSport ifølge New York Times i 2018.

'Jeg har din g-streng'

Til avisen har McKenzie for nylig fortalt, at hendes traume og de efterfølgende konsekvenser af det er taget til, efter hun har erfaret, at USTA var bekendt hans hans fortid – og kunne have advaret hende.

Hun har yderligere forklaret, at to andre mandlige USTA-trænere også har opført sig upassende overfor hende.

Én nægtede hende at tale med drenge og krævede, at hun slettede deres numre på sin telefon.

- Han satte hende på plads, da hun som 15-årig kyssede en dreng. Andre spillere gjorde grin med, at en træner var besat af og forelsket i hende.

Anibal Aranda til højre under træningen med CiCi Bellis på USTA's træningsanlæg i Orlando. (Foto: John Raoux/AP/Ritzau Scanpix

Ifølge Kylie McKenzie har hun en gang overhørt en samtale mellem to forældre på USTA Training Center West, hvor hendes forhold til træneren blev beskrevet som ’usædvanligt’.

Det endte med, at hun stoppede på anlægget og vendte hjem til Arizona.

En anden træner opførte sig også voldsomt upassende under en turnering i Texas, hvor McKenzie var blot 16 år, og han var i 30’erne. Han inviterede hende i baren på en restaurant og spurgte, om hun troede, de andre gæster tænkte, at de var et par.

- På turen bad træneren hende vaske sit tøj sammen med hendes. Efter hun havde afleveret det tilbage og var gået tilbage på sit hotelværelse, skrev han en sms: ’Jeg har din g-streng’.

McKenzie undskyldte på sms, hvortil træneren svarede, at det bare var for sjov.

Kylie McKenzie kræver erstatning for såvel mental som fysisk overlast.