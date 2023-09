Samme problem som sidst: Caroline brokkede sig til dommeren

Det er sjældent, at Caroline Wozniacki brokker sig.

Men under kampen mod Coco Gauff var hun - nøjagtigt som i seneste kamp mod Jennifer Brady - var danskeren henne for at sige et ord eller to til dommeren.

Caroline Wozniacki er ude af US Open efter en mindeværdig præstation. Foto: Jonas Olufson

Kampen mod Coco Gauff måtte ud i tre sæt, så da kampen gik ind i sin afgørende fase, var det først på aftenen i New York.

Men lysene på Arthur Ashe Stadium var stadig ikke tændt.

- Jeg bad om at få lyset tændt, fordi det ville være nemmere at se med dem tændt. Det ville det være for os begge to.

- Jeg spurgte også om det i min sidste kamp, for det bliver bare mørkt herinde. Og der er lys til rådighed, så ...

Har ændret én ting

På trods af nederlaget til Coco Gauff, så er Caroline Wozniacki tilfreds med, hvad hun har opnået i US Open.

- Mit spil er ret godt. Jeg tror, jeg kan slå alle på en god dag. Men hvis jeg ikke spiller op til mit bedste, kan jeg også tabe, som jeg gjorde i dag, siger hun.

Athur Ashe Stadium er klodens største tennisarena. Foto: Jonas Olufson

Under US Open har det næsten været som at se Caroline Wozniacki i de gode gamle dage.

Men hun har alligevel ændret et par ting i sit spil.

- Jeg synes, jeg har et større overblik over tingene, og jeg har ændret teknikken en lille smule. Det gør, at jeg kan slå mere i gennem på forhånden også. Det er også derfor, jeg føler mig lidt mere komfortabel på banen. Jeg kan spille både aggressivt og defensivt.

Caroline Wozniacki tabte til Coco Gauff i tre sæt med cifrene 3-6, 6-3 og 1-6.

Nu venter en længere pause, før Caroline Wozniacki igen skal i aktion i 2024, hvor hun spiller Australian Open.