Savner ikke Danmark

For lidt over en uge siden købte Holger Rune en ny lejlighed på Nordhavnen på Østerbro i København.

Men det betyder ikke, at danskeren har skyggen af planer om at flytte hjem til Danmark i den nærmeste fremtid.

- Mine planer er, at jeg har en lejlighed i Monaco - og der er jeg stadig, siger han i forbindelse med et pressemøde.

Holger Rune træner til daglig på hans træner Patrick Mouratoglous akademi i fyrstedømmet.

Og der er altså lidt for gode forhold til, at han vil opgive det for at vende hjem.

- Jeg kan godt lide at være der. Det er vanvittige gode faciliteter, og der er mange spillere, der træner der. Tsitsipas (Stefanos Tsitsipas, red.) træner der, Medvedev (Daniil Medvedev, red.) træner der tit.

- For mig og for hvilken som helst anden professionel tennisspiller er det det perfekte sted at træne, siger Holger Rune, der ikke savner at bo i Danmark.

- Jeg kan godt lide Danmark, og jeg synes, det er hyggeligt at komme tilbage. Men træningsmæssigt – for mig i hvert fald – synes jeg, det fungerer rigtig godt at være i Sydfrankrig, siger han.

Udover lejligheden i Nordhavn købte Holger Rune også i efterået et sommerhus i nordsjællandske Vejby - så der er rig mulighed for at komme hjem til Danmark på ferie.