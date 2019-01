Say what? Caroline skal spille i kjole af plastic

- Jo, du kan godt svede i den. Det føles fint at have på. Som almindeligt stof, siger Caroline Wozniacki om sin nye Adidas-kreation, lavet af genbrugsplast fra havene

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Hun har tiltrukket sig en del opmærksomhed for det tøj, hun har haft på og ikke mindre for det tøj, hun ikke har haft på.

Men nu sætter Caroline Wozniacki en hel ny standard. Når hun spiller sin kamp i første runde mandag aften, vil hun nemlig bære en kjole af – plastic.

Jo, den er god nok.

Caroline Wozniackis største sponsor, Adidas, har nemlig ’købt’ og været med til at videreudvikle nye tøjkreationer lavet af genbrugsplast fra havene.

Tøjet er skabt i samarbejde med den havbeskyttende organisation Parley, og der er tale om genbrugsplast.

- Jo, du kan godt svede i den. Det føles fint at have på. Som almindeligt stof. Denne her er også lavet af genbrugsplast, siger Caroline Wozniacki med et greb i sin træningsoverdel.

- Jeg synes, det er en god ide, for der er rigtig meget forurening i havene, og det dræber mange dyr som skildpadder, fisk og hvad der ellers er i vandet.

- Jeg bliver ked af at se den slags, og det er et af de steder, hvor man godt kan gøre en forskel. Man kan godt lade være at smide sit affald på stranden eller i vandet, eller man kan bruge poser, der er lavet af noget andet end plastic.

- Man kan gøre meget selv for klimaet, og jeg synes, det er sjovt at man kan lave tøj af genbrugsplast.

- Siger du, der flyver hele tiden…?

- Jeg ved godt, at jeg flyver hele tiden og også kører bil, men de små ting kan altså gøre en forskel.

- Og så synes jeg, det er fedt at spille i genbrugsplast. Det er sjovt, at du kan tage en plasticflaske og knuse den i små bitte stykker og lave noget andet ud af det, siger Caroline Wozniacki.

Parleys grundlægger, Cyrill Gutsch, siger til Sydney Morning Herald, at han er glad for, at en stor tøjfabrikant som Adidas er gået med i projektet allerede fra 2015.

- I dag er der ingen undskyldning for noget firma til at bruge jomfrueligt plastic. Vi har bevist, at forbrugere er villige til at betale lidt flere penge og foretrækker produkter, lavet af ’hav-plastic’ end andre typer af genbrugsplastic eller ny plastic.

- Vi ville gerne fjerne fordommene omkring den slags. At det er grimt og af lav kvalitet. Vi har været nødt til at skabe noget, der appellerer til folk og gøre det cool at være miljøbeskytter.

Adidas har et mål om at bruge 100 procent genbrug i den nære fremtid, og firmaet har allerede solgt 7.000 par sko af genbrugsplast. I år er målet syv millioner par.

