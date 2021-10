Roger Federer er en af blot seks sportsstjerner, som har rundet en milliard dollars i indtjening, mens de var aktive.

Festen er imidlertid først ved for alvor at begynde for den 40-årige schweizer.

For exitten fra den mangeårige sponsor Nike for tre år siden er ved at udvikle sig til en ufattelig økonomisk bonus.

Det betød et farvel til 65 millioner årlige sponsorkroner, men et par kloge beslutninger fra den 20-dobbelte Grand Slam-vinder har udløst en bonus på næsten fire milliarder kroner efter en børsintroduktion.

Historien er vild, som erhvervsjournalisten med speciale i sportsøkonomi Joe Pompliano beskriver i en længere tråd på Twitter.

Den indledtes i 2018, hvor Nike havde så mange tennisstjerner på lønningslisten, at giganten besluttede sig for at stoppe over 20 års samarbejde med den dengang 36-årige Federer.

Schweizeren endte med at underskrive en kæmpe tiårig aftale med det japanske tøjmærke Uniqlo til små to milliarder kroner.

Men det stopper ikke her.

Ikke alene fortsætter aftalen, uanset om Federer er aktiv eller ej; den inkluderer kun tøj og ikke sko.

Han fortsatte med at spille i Nike-sko - uden at få betaling for det - men underskrev så en aftale med det schweiziske skomærke 'On Running', som skulle indeholde en ejerandel på cirka tre procent.

On (Run on clouds) har naturligvis også en 'The Roger Collection'. Foto: Denis Balibouse/Ritzau Scanpix

For to uger siden gik selskabet på børsen og er nu 65 milliarder kroner værd.

Med andre ord ejer Roger Federer aktier i selskabet for små to milliarder kroner.

Selv om den elegante tennisstjerne kæmper med at komme sig efter to knæoperationer, skulle pensionen være sikret, hvis han har vundet sin sidste turnering ...

Scorer milliarder efter brud Roger Federer vandt sin seneste Grand Slam i 2018

