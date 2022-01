Se billederne: Vidste, at han var smittet

I skrivende stund er han klodens bedste tennisspiller, og han har også været ganske suveræn til at tiltrække sig opmærksomhed hen over den seneste tid.

Nu er der blevet sat et foreløbigt punktum i fortællingen om Novak Djokovic og årets første grand slam-turnering.

I flere måneder har tvivlen om Djokovics deltagelse i Australian Open været på den sportslige dagsorden, og han har selv bidraget til spekulationerne ved ikke at oplyse, om han er vaccineret eller ej.

Men efter et langtrukkent tovtrækkeri gav en dommer mandag serberen medhold i, at han kan blive i Melbourne, hvor turneringen spilles fra 17. januar.

Under høringen har nye detaljer dog set dagens lys. Derfor er historien om muligt ikke færdigskrevet.

Det er blandt andet kommet frem, at verdensetteren har været smittet med coronavirus. Senest 16. december, hvilket blev endelig kendt under retssagen. Svaret fik han om aftenen. Omtrent syv timer efter at testen var blevet foretaget.

I dagene efter har han derimod ikke opholdt sig isoleret, som reglerne ellers foreskriver. Faktisk var han ganske aktiv, selvom han vidste, at han var smittet.

Her følger et overblik.

17. december lagde serberen billeder op på sin twitterprofil, hvor han uden mundbind deltog i en ceremoni, hvor han modtog et bevis på, at han er kommet på en række frimærker i Serbien.

Samme dag poserede han - uden mundbind - sammen med en stor gruppe unge spillere på tenniscentret Novak.

18. december deltog Djokovic i et fotoshoot for den franske avis L'Équipe. Igen uden mundbind. Mediet skriver dog, at han brugte maske, men den fjernede han under selve fotograferingen, som billederne viser.

Fik dispensation

22. december afleverede Djokovic en negativ PCR-test, og han fortalte under mandagens høring, at han har testet positiv for coronavirus to gange.

Men foreløbig er det kaotiske kapitel om Djokovic og Australian Open altså færdigskrevet. På et pressemøde, som hans familie afholdt efter høringen, fortalte broderen Djordje Djokovic, at tennisspilleren er en fri mand.

Under pressemødet lagde hovedpersonen selv et billede op på Twitter med meddelelsen:

- Jeg er glad og taknemmelig for, at dommeren har ændret beslutningen om at inddrage mit visum. På trods af alt hvad der er sket, ønsker jeg at blive og kæmpe ved Australian Open. Det er fortsat mit fokus.

Det er dog endnu ikke definitivt afgjort, at Djokovic kan deltage i Australian Open.

Landets immigrationsminister, Alex Hawke, har således mulighed for at tilbagekalde Djokovics visum.

