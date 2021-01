Se billederne: Wozniacki sælger for 105 millioner kroner

Caroline Wozniacki og David Lee har sat deres eksklusive lejlighed i Miami til salg for 105 millioner kroner - få et indblik i luksusejendommen her

Går du og kigger efter en eksklusiv lejlighed i Miami med et lille dansk touch? Så behøver du ikke at lede meget længere.

Caroline Wozniacki og ægtemand David Lee har nemlig lige sat deres lejlighed i byen til salg.

Men det kræver et checkhæfte i størrelse XXL.

For prissedlen siger 17,5 millioner dollars, hvilket i en frisk nytårskurs kan omregnes til lige godt 105 millioner danske kroner.

Det er knap 25 millioner kroner mere, end parret gav for den i 2018 - men de har også revet en væg ned for at forbedre lysindfaldet, gør parrets mæglere, Jill Hertzberg og Jill Eber fra Jills Zeder Group, opmærksom på.

I det hele taget står alt som nyt i lejligheden, der kan overtages fuldt møbleret og med et væld af designer-interiør. Der er i alt 550 kvadratmeter med seks tilhørende terrasser på i alt 230 kvadratmeter.

Se Caroline Wozniackis eksklusive lejlighed 1 af 11 Et af lejlighedens fem soveværelser. Der er også med separate senge. Jills Zeder Group 2 af 11 I den store opholdsstue er der god plads til en masse gæster - og en fin udsigt. Foto: Duree & Company/Jills Zeder Group 3 af 11 Hvis man skulle få lyst til et slag billard, er der naturligvis sørget for det. Foto: Duree & Company/Jills Zeder Group 4 af 11 Køkkenet. Enkelt, men svinedyrt. Foto: Duree & Company/Jills Zeder Group 5 af 11 En af de seks terrasser. Foto: Duree & Company/Jills Zeder Group 6 af 11 Skal man se tv, skal det foregå i husets biograf. Og vil man have større skærm, har bygningen egen filmsal. Foto: Duree & Company/Jills Zeder Group 7 af 11 Der er god plads i de mange sofaer. Foto: Duree & Company/Jills Zeder Group 8 af 11 Lejligheden har selvfølgelig også et påklædningsværelse. Foto: Duree & Company/Jills Zeder Group 9 af 11 Og ikke bare et , men to walk-in-closets. Foto: Duree & Company/Jills Zeder Group 10 af 11 ensnu en af de mange terrasser. Foto: Duree & Company/Jills Zeder Group 11 af 11 Palazzo Del Sol er en bygning i ti etager med i alt 46 eksklusive lejligheder. Foto: Duree & Company/Jills Zeder Group

Og det er netop pladsen, der er grunden til, at Wozniacki og Lee sælger. Der er ganske enkelt for meget af den, og de vil gerne have noget mindre i området.

Det fejler nemlig ikke noget. Lejligheden ligger på den ekstremt eksklusive Fisher's Island - USA's rigeste postnummer - der kun kan nås med båd eller helikopter.

Når man så har fået smidt yachten til kaj, kan man glæde sig over en lejlighed, der rummer fem soveværelser. Altså til den store familie.

I selve bygningen, Palazzo Del Sol, er der naturligvis egen elevator, der fragter dig direkte til lejligheden. Hvis du savner noget i den, så kan ejendommen måske levere.

For der er både fitness center, private massagerum, hår- og makeup-salon, biograf, pool, spa og en bar. Så ingen grund til at bevæge sig alt for meget uden for.

Dansker forgyldes: Scorer 164 millioner kroner

VM ramt af kæmpe corona-kaos

Nu er han verdens mest værdifulde