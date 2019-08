Sejrsglad Caroline: Fed måde at vinde på

- Det er selvfølgelig fedt at vinde en tresætskamp på den her måde efter så dårlig en start, sagde en lettet Caroline Wozniacki efter sin slidsomme sejr

NEW YORK (Ekstra Bladet): - Det var en god måde at vinde på, sagde Caroline Wozniacki fra sin plads bag podiet i det store presserum.

Bemærkningen blev ledsaget af et par nik og et smil. Det sidste kunne sagtens tolkes som et lettelsens af slagsen.

For det havde været en lang og yderst besværlig dag på kontoret, før hun havde slået sig videre i US Open med en sejr på 1-6, 7-5, 6-3 over den velspillende kineser, Yafan Wang. En dag, der sagtens kunne være endt i et helt andet humør.

- Det er selvfølgelig fedt at vinde en tresætskamp på den her måde efter så dårlig en start. Nu føler jeg, at jeg er inde i turneringen. Forhåbentlig kan jeg få en bedre start næste gang, sagde Caroline Wozniacki, der torsdag møder amerikanske Danielle Collins i anden runde.

Som cifrene antyder var det et mareridt af et første sæt, og da hun bagefter satte sig på stolen, havde hun øjenkontakt med sin far og træner, der nikkede til hende.

- Var det et signal til, at nu skulle plan B sættes i værk?

- Nej, han prøvede at være positiv. For allerede mod slutningen af første sæt prøvede jeg at tage boldene lidt tidligere og være lidt mere aggressiv, og jeg tror bare, at han prøvede at signalere, at jeg skulle fortsætte med det.

- Det gav også pote.

Caroline Wozniacki måtte både slide og tage chancer for at nedkæmpe Wang. Foto: Roger Parker

- Hun lavede ikke mange fejl fra start og spillede virkelig godt, mens jeg begyndte at overforcere lidt og mistimede et par bolde. Jeg begyndte at tænke over, hvad jeg kunne gøre anderledes for at få momentum til at skifte. At jeg måtte tage tid væk fra hende og måske smide et par høje bolde ind.

- Jeg følte, jeg kom godt ind i det i andet sæt, hvor vi begge spillede på ret højt niveau, sagde Caroline Wozniacki, der tog så tilpas mange chancer, at hun så ud til at være på kanten af sin comfort zone.

Ikke mindst kom hun flittigt til nettet og ikke altid bag et velegnet angrebsslag.

- Men det er nogle af de ting, jeg har trænet på, så jeg føler mig ret komfortabel deroppe. Der var dog nogle gange, hvor jeg stod lidt for langt tilbage og havnede lidt i ingenmandsland. En enkelt gang var jeg heldig, men generelt føler jeg, at jeg fik presset hende og kom til net, når tiden var til det. Jeg fik point ud af de fleste besøg.

Midt i tredje sæt vippede kampen faretruende til kinesisk side.

- Det var ærgerligt at misse den breakbold til 4-2 og så i stedet komme ned med 0-40 i mit næste serveparti. Der er jeg lidt heldig men spiller også godt. Det svingede lidt lige der, men jeg holdt fast, da de gjaldt, lød det med tilfredshed i stemmen.

- Jeg er godt tilfreds med den måde, jeg løb rigtigt mange bolde op på og med mit netspil. Med måden jeg dirigerede spillet på. Men jeg kunne godt have returneret bedre, erkendte hun.

Caroline Wozniacki var iført sin nye kreation fra Adidas, og den fik luft under premieren. Foto: Roger Parker

Før aftenens kamp havde hun det seneste år tabt ni af elleve tresættere. Denne gang følte hun overskud helt frem til slutfasen.

- Jeg følte mig godt tilpas fysisk, og det var vigtigt at holde koncentrationen til sidst.

Undervejs var den rutinerede, franske dommer, Kader Nouni, opmærksom på, at der kom lige lovlig mange tilråb til Caroline fra hendes hold på tribunen. Og det fik hun at vide.

- Ja, han sagde, at boksen skulle stoppe med det nu, fortalte Caroline Wozniacki, der heldigvis også selv magtede at holde stilen frem til en fightersejr, der måske kan blive et sent vendepunkt i en sygdoms- og skadeplaget sæson.

Se også: Carolines vilde forvandling: Videre i US Open

Se også: Caroline overrasker: Min sygdom motiverer mig

Se også: Sårbar Caroline har travlt

Se også: Overrasket over Sharapovas valg: - Interessant

Trods skidt statistik: Jeg kan stadig vinde tresætterne