Semifinale-klar! Holger videre efter tæt affære

Holger Rune er klar til semifinalen ved ATP-turneringen Open Sud de France i Montpellier efter en sejr over franske Gregoire Barrere i to sæt

Det var tæt fra start til slut, men alligevel var det Holger Rune, der til sidst kunne knytte næven.

For på trods af en svær start og en velspillende franskmand, så var den danske stjerne skarpest, da han ved ATP-turneringen i Montpellier spillede sig videre til semifinalen.

Han besejrede franske Gregoire Barrere med cifrene 7-6 (2), 7-6 (5).

Vanskelig start

Kvartfinalen begyndte ellers langt fra, som Holger Rune havde håbet.

Gregoire Barrere kom flyvende ud til opgøret og diskede op med det ene gode slag efter det andet. Samtidig havde den topseedede dansker anderledes svært ved at finde fodfæste og kom hurtigt bagud med et break.

Generelt virkede Barrere yderst komfortabel i hallen i Montpellier, hvor han naturligvis også havde publikum i ryggen. Derfor lurede overraskelsen også ved stillingen 4-2.

Men men men.

Holger Rune er ikke en top 10-spiller uden grund.

Derfor var der også langt mere bund i danskerens slag, da det spidsede til. Og da Barrere tilmed missede en gylden mulighed for at lukke partiet og i stedet sendte en smash i nettet, slog det danske stjernefrø til.

- FOKUS, råbte Rune, efter han brød tilbage til 4-3. Nu var første sæt inden for rækkevidde.

Men dramaet skulle forsætte, og selvom Rune tydeligt fik hævet sit niveau, var Barrere stadig helt med. Derfor skulle det til sidst også afgøres i en tiebreak.

Her viste Holger Rune dog klassen fik med sine aggressive slag skud i Barrere, der hurtigt kom bagud og derfor kunne se sættet glide ud af hænderne på ham.

Knivskarp

I andet sæt fulgtes de to spillere ad helt til stillingen 6-6. Igen skulle der en tiebreak til for at finde en afgørelse. Og igen var det den 19-årige dansker, der var bedst.

For selvom Gregoire Barrere, der er placeret som nummer 75 i verden, gjorde sit for at ryste Rune og denne gang var bedre med, så var det ikke nok til at få skovlen helt under ham.

I stedet var det den danske teenager, der hev de gode slag frem på de helt rigtige tidspunkter.

Dermed er Holger Rune nu kun én kamp fra at stå i sin første ATP-finale i 2023.

I semifinalen skal danskeren møde vinderen af opgøret mellem Borna Coric og Maxime Cressy, der spilles senere fredag aften.