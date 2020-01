Sen succes: - Har aldrig set hende sådan

Uanset hvordan det går Caroline Wozniacki i nattens semifinale mod den 25-årige amerikaner Jessica Pegula, har hun i Auckland fået noget nær den perfekte optakt til Australian Open, hendes afskedsturnering.

Det mener hendes bror, tenniskommentatoren Patrik Wozniacki, der ved selvsyn kunne følge søsterens intense sæsonforberedelser i Florida i december og nu har nydt at se hende stå så skarpt i konkurrence fra årets start.

- Jeg har aldrig set hende så fokuseret, fortæller han om træningsperioden frem mod jul.

- Hun har været så dedikeret, og min far har fortalt, at hun har været mere på under træningen end nogensinde.

- De har kørt nogle høj-intense træningspas på halvanden time, hvor hun har været fuldt fokuseret hele tiden. Tidligere kunne hun godt have nogle små udfald undervejs, men hun har været dybt koncentreret hver gang, selv om det har blæst en del på Fischer Island.

- Og mens jeg var der, lavede hun da også fitness og løb hver dag, fortæller Patrik Wozniacki, der selv vil være til stede, når Caroline skal takke af i Melbourne.

Caroline har været usædvanligt dedikeret i sin forberedelse til de sidste to turneringer. Foto: Michael Bradley/AFP/Ritzau Scanpix

- Jeg kunne mærke, at hun gerne ville være bedst muligt forberedt. Hun har jo også selv udtalt, at hun ikke ville tabe til sidst på grund af manglende forberedelse. Og det har man virkelig kunnet se på hende i denne uge.

- Man kan se, at det er vigtigt for hende at stoppe helt på toppen og stadig være blandt de bedste i verden, sådan at hun kan sige til sig selv, at ’nu er det rigtige tidspunkt’.

Senest gik Carolines fine form ud over tyske Julia Görges i kvartfinalen natten til fredag. En spiller, hun ellers har haft der mere end svært imod og to gange har tabt til i Auckland.

Denne gang var der ingen tvivl med 6-1, 6-4 i dansk favør, og senere på aftenen, lokal tid, gik hun så banen med sin makker Serena Williams, og spillede sig i søndagens doublefinale via en sejr på 7-6, 6-2 over den belgiske konstellation, Kirsten Flipkens og Alison van Uytvanck.

Doublekampene med Serena Williams har været med til at skærpe Caroline Wozniacki. Parret har endnu ikke tabt et sæt. Foto: Michael Bradley/AFP/Ritzau Scanpix

Det skete endnu engang med godt spil og højt humør på banen hos parret, der endnu ikke har afgivet et sæt.

- Doublekampene har givet hende ekstra kamptræning og især i forhold til server, returneringer og flugtninger, vurderer Patrik Wozniacki.

- Og så har hun kunnet bruge dem til at hente en masse selvtillid, for i den slags kampe er der pludselig ting, der lykkes på banen, som måske ikke altid lykkes på dette tidspunkt af sæsonen.

Den samlede oplevelse fra New Zealands hovedstad har givet hans optimisme et boost af de større.

- Det tegner rigtigt godt frem mod Australian Open, for uanset hvordan det går i hendes semifinale, har hun allerede fået rigtigt mange kampe. Det giver grobund for at kigge meget positivt frem mod Melbourne, mener han.

