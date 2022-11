Sender rørende hilsen til mor: - Hun er så vigtig

Det kunne næsten ikke have været sværere for Holger Rune at tage karrierens første store titel.

På sin vej til triumfen i Paris Masters overkom han i første runde tre matchbolde til sin modstander, Stan Wawrinka, hvorefter han var oppe mod halvdelen af verdensranglistens top-10 i de efterfølgende fem kampe.

Alle topspillerne blev fejet af banen. Tennisikonet Novak Djokovic udgjorde i finalen den største udfordring, men heller ikke han kunne få skovlen under Rune.

- Det er ret utroligt. At stå med trofæet er en fantastisk følelse, siger den unge dansker på ATP's hjemmeside.

- Noget, der var svært at forvente, efter at have startet ugen med tre matchbolde imod mig.

Foto: Julien De Rosa/Ritzau Scanpix

Rune har nu vundet tre ATP-turneringer, men Paris Masters-titlen er den klart mest prestigefyldte.

Nordsjællænderen fortæller, at der efter sejren over Djokovic søndag gik lidt tid, før det gik op for ham, hvad der rent faktisk var sket.

- Det var meget emotionelt efter kampen. Det er nok den bedste følelse i mit liv, i min karriere. Det er lidt en lille drøm, der går i opfyldelse, selv om jeg har større drømme.

- Det er et rigtig godt skridt på vejen til at være i stand til at spille den slags kampe mod en af de største spillere som Novak, siger Rune.

Rune slog Djokovic i tre sæt med cifrene 3-6, 6-3, 7-5. Det hele blev afgjort i et maratonparti, hvor Djokovic undervejs havde seks breakmuligheder, inden Rune på sin anden matchbold lukkede kampen.

- Det var den største lettelse i mit liv at være i stand til at vinde det sidste parti. Mit stressniveau var meget højt, så jeg er super glad for at have klaret det, siger Rune.

Efter sejren delte han blandt andre sin triumf med sin mor, Aneke, der altid er at finde på tilskuerpladserne, når sønnike er i aktion.

- Hun er så vigtig. Uden hende ville jeg jo åbenlyst ikke være her i dag. Hun har støttet mig, siden jeg var en lille dreng, og hun er her stadig. Det er fantastisk at have hende ved min side.

Holger Rune nedlagde Novak Djokovic i Paris Masters-finalen. Foto: Christophe Archambault/Ritzau Scanpix

- Min far var her også og min søster. Det er fantastisk at have så god støtte fra hele min familie, siger Rune.

Han kan nu se frem til at hoppe op på verdensranglistens tiendeplads mandag. Det betyder, at han er førstereserve, når sæsonfinalen afvikles i italienske Torino fra på søndag.

Skulle en spiller melde afbud, vil Rune altså træde ind i den store turnering.

- Jeg kommer selvfølgelig til at tage til Torino. Jeg er ét afbud fra at være med. På alle de andre spilleres vegne håber jeg, at jeg ikke kommer til at spille, fordi jeg håber, at de holder sig raske, men samtidig ville det være fedt, hvis jeg skulle spille.

Rune skulle have deltaget i Next Gen ATP Finals, der er sæsonfinalen for spillere under 21 år, men det har han meldt afbud til.