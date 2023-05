Sender stikpille til dommer: - Han læser aftrykkene forkert

Der var fremragende tennis, god stemning og drama i onsdagens kvartfinale ved Masters 1000-turneringen i Rom mellem Holger Rune og Novak Djokovic.

De to duellanter var begge meget utilfredse med den svenske dommer Mohamed Lahyani undervejs i kampen, og på det efterfølgende pressemøde sendte Holger Rune en stikpille af sted mod den 56-årige dommer, da han blev spurgt ind til en situation, hvor det lignede, at danskeren blev snydt.

- Det er dommerens beslutning. Der har selvfølgelig været mange tilfælde med Mohamed, der laver fejl.

- Jeg hørte også, at der var blevet lavet fejl i kampen med Murray.

- Det handler om, hvordan man læser aftrykkene, men han læser dem tydeligvis forkert, siger Holger Rune.

Den unge dansker kom op i det røde felt, da en kendelse gik den forkerte vej. Foto: Gregorio Borgia/Ritzau Scanpix

Episoden skete halvvejs i andet sæt, hvor danskeren var foran 3-2.

Ved stillingen 40-30 satsede han og kaldte en bold ude, selvom Lahyani ikke havde dømt den. Kendelsen endte med at gå mod danskeren, efter han og Lahyani længe havde diskuteret aftrykket i gruset, og han endte med at tabe sit serveparti.

Det fik den temperamentsfulde dansker til at tænde helt af på den svenske dommer.

- You're a joke. You're an absolute joke, man, sagde han blandt andet og rasede længe mod Lahyani, som han mente prøvede at få ham til at ligne 'The bad guy.'

Også Novak Djokovic havde et skænderi med Lahyani, da han var utilfreds med, hvornår tiden blev sat i gang, når han skulle serve.

Kampen, der blev afgjort i tre sæt 6-2, 4-6, 6-2, har fået eksperter til at storhylde Holger Rune.

