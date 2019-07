Sendte Caroline ud i Paris: - Jeg ved, hvad der skal til

LONDON (Ekstra Bladet): Det falder ikke Veronika Kudermetova svært at smile ved mindet om den majdag i år på Philippe Chatrier, den største bane på Roland Garros, hvor hun for første gang stod på den store scene ved en grand slam.

En entre, hvor hun nervøst kom bagud 0-6, 0-1 mod favoritten Caroline Wozniacki – men vandt og gik videre til anden runde af French Open.

- Jeg husker ikke meget fra det første sæt, men jeg husker virkelig den søde følelse af at vinde på så stor en bane mod så stor en spiller ved en grand slam, siger den 22-årige russer til et par danske pressefolk efter sin indledende sejr ved Wimbledon.

- Jeg prøvede både at spille meget aggressivt og at nyde den store scene, men da jeg spillede første sæt, var jeg lidt nervøs, for det var trods alt på Philippe Chatrier.

- Bagefter prøvede jeg at få lidt flere bolde indenfor stregerne, og da jeg først fandt mit spil kunne jeg lægge mere tryk på igen og vinde kampen.

- Det var ikke nogen overraskelse for mig, for jeg ved, hvad jeg kan. Jeg skal bare vænne mig til de store baner ved en grand slam, siger Veronika Kudermetova, der håber, at Wozniacki kan trække hende ind på en stor bane igen.

Mentalt løftede sejren over favoritten på den store bane den unge russer op på en ny hylde, føler hun. Foto: REUTERS/Vincent Kessler/Ritzau Scanpix

Sejren den 27. maj blev lidt af et mentalt gennembrud for hende.

- Selvfølgelig gav det mig større selvtillid at slå hende. For hun har vundet grand slams og været nummer et. Nu føler jeg, at jeg er oppe på en anden hylde. Og jeg føler mig mere hjemme deroppe nu.

Det gør hun også på græsset, siger hun.

- Det ligger godt til mig, fordi jeg er aggressiv, har en god serv og flugter godt. Det føles virkelig godt at være her på anlægget.

- Jeg er godt klar over, at det ikke bliver den samme kamp, for der er flere lange dueller på grus. Her går det hurtigere, og der skal mere tryk på bolden.

- Men jeg tror på mig selv, hvis jeg skal møde hende. Jeg vil i alt fald komme ud og være aggressiv og kæmpe for hver eneste bold, siger verdens nummer 59 - med pil op.

Kampen er onsdagens tredje på Bane 1 og bliver altså en aftenkamp, dansk tid.

