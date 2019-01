Sendte Wozniacki ud: Sharapova særligt stolt over én ting

- Jeg følte, at jeg gjorde det rigtig godt ved også at vinde de lange dueller, som hun plejer at vinde, sagde russeren, der ser sejren som et bevis på, at hun er på vej mod toppen

MELBOURNE (Ekstra Bladet): - Det var en god sejr. Jeg er ret glad for den.

Ingen ved Maria Sharapovas pressemøde kunne være i tvivl om, at hun mente ordene. For hende var sejren over den forsvarende mester og verdens nummer tre, nemlig ikke bare en stor, sportslig sejr i en grand slam. Det var også et bevis på, at hun er tilbage ved den styrke, der stadig gør hende til en absolut topspiller.

- Det var en kamp, jeg så frem til, da lodtrækningen var foretaget, men vi skulle jo begge nå frem til den først, sagde russeren.

- Jeg følte mig meget på, meget til stede. Det her var en af de kampe, som jeg har set frem til at spille, hvor jeg virkelig ville blive udfordret. Dem har jeg ikke haft mange af det seneste halve år.

- Den forløb som forventet og var som sædvanlig en fysisk match, sagde hun og fremhævede selv en statistik fra kampen, som hun var særligt stolt af.

Der var gensidig respekt mellem de to stjerner efter kampen. Foto: Roger Parker.

- Jeg følte, at jeg gjorde det rigtig godt ved også at vinde de lange dueller. Jeg lagde et stort pres på hende. Det er den slags dueller, hun tidligere plejede at vinde. Jeg holdt en høj vinderprocent i dem, sagde Maria Sharapova, der vandt 17 ud af 23 dueller på mere end ni slag.

- Det er normalt ikke ideelt at komme ud i lange dueller med hende, for det er der, hun lever godt af den måde, hun spiller på. Det er det, hun ønsker.

- Hun står langt tilbage, og så rykker hun ind, når hun føler sig bekvem ved det. Så jeg ville være den, der fremprovokerede fejl i dag. Mod en spiller, der bevæger sig så godt, kan du ikke forvente at slå vindere til højre og venstre.

På spørgsmålet, hvorvidt sejren var særlig sød efter den kontroversielle forhistorie, de to spillere og deres teams har haft med hinanden de senere år, sagde hun.

- Jeg er bare rigtig glad for at vinde og meget stolt over måden, jeg gjorde det på i dag. Jeg nåede frem til fjerde runde. Det er det eneste, der tæller i dag.

Hun møder i næste runde australske Ashleigh Barty.

Sharapova overraskede: Derfor gik det galt for Caroline

Nervepirrende drama: Caroline fik prygl i mester-gyser

Se også: Kom med Piotr bag scenen: Sådan vandt Caroline sin grand slam og derfor kan hun gøre det igen