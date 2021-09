Sensationen en realitet i US Open

US Open-finalen bliver et møde mellem en 18-årig og 19-årig i damesingle

De to teenagere Leylah Fernandez fra Canada og Emma Raducanu fra Storbritannien er begge klar til deres første Grand Slam-finale, når de to mødes i US Open-finalen på lørdag.

Natten til fredag dansk tid slog 19-årige Fernandez verdens nummer to Aryna Sabalenka fra Hviderusland med cifrene 7-6, 4-6, 6-4 i den ene semifinale.

- Der ligger mange års hårdt arbejde, blod, sved og tårer bag, siger Leylah Fernandez om sin evne til at holde hovedet koldt.

- Jeg ved ikke, hvordan jeg fik det sidste point, men jeg er glad for, at jeg gjorde, og jeg er glad for, at jeg er i finalen, siger hun.

På sin vej mod finalen har Leylah Fernandez slået den forsvarende US Open-vinder Naomi Osaka, den tredobbelte grand slam-vinder Angelique Kerber og den femteseedede Elina Svitolina ud.

Ikke siden Serena Williams i Wimbledon i 2012 har en spiller slået tre rivaler fra top-5 ud i en Grand Slam-turnering.

Den venstrehåndede Leylah Fernandez ligger nummer 73 på verdensranglisten.

Leylah Fernandez da finalen er en kendsgerning. Foto: Danielle Parhizkaran/USA TODAY Sports/Ritzau Scanpix

Emma Raducanu kan næsten ikke forstå, at hun er i finalen. Foto: Danielle Parhizkaran/USA TODAY Sports/Ritzau Scanpix

I finalen skal hun møde den 18-årige brite Emma Raducanu, der er rangeret som nummer 150 i verden.

Det står klart, efter at den unge brite tidligt fredag morgen dansk tid slog grækeren Maria Sakkari i den anden semifinale.

Det skete med cifrene 6-1, 6-4.

Lørdagens finale bliver dermed den første Grand Slam-finale mellem to teenagere, siden Serena Williams som 17-årig slog den dengang 18-årige Martina Hingis ved US Open i 1999.

- Det er jeg ligeglad med. Jeg vil bare spille en finale, siger Leylah Fernandez.

- Men for nu vil jeg nyde min sejr. Så bekymrer jeg mig om finalen i morgen, tilføjer hun.

I sine seks tidligere Grand Slam-turneringer har Leylah Fernandez aldrig nået længere end til tredje runde.

Kvindernes finale spilles på Arthur Ashe Stadium lørdag.