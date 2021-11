Serena banker i bordet: Dét skal undersøges!

Tennisstjernen Serena Williams skriver på Twitter, at hun er 'knust og chokeret' over nyheden om Peng Shuais forsvinden.

- Jeg håber, at hun er i sikkerhed og bliver fundet hurtigst muligt, skriver Serena Williams på Twitter.

- Dette skal undersøges, og vi må ikke være tavse, fortsætter den tidligere verdensetter og vinder af 23 grand slams.

Peng Shuai, der er tidligere verdensetter i double, har været forsvundet, siden hun for mere end to uger siden beskyldte en tidligere kinesisk kommunistleder for et seksuelt overgreb.

Onsdag udsendte kinesiske statsmedier en pressemeddelelse, hvori det påstås, at Peng Shuai har sendt en beroligende e-mail til kvindernes tennisorganisation, WTA.

Serena og Venus med Demi Singleton o g Saniyya Sidney ved 2021 AFI Fest Closing Night 14. november. Foto: Ringo Chiu/Reuters/Ritzau Scanpix

Men WTA, der i flere dage havde efterlyst livstegn fra den kinesiske tennisspiller, tror ikke på ægtheden af den omtalte e-mail.

- Erklæringen, der i dag er udgivet af kinesiske statsmedier vedrørende Peng Shuai, forstærker kun mine bekymringer med hensyn til hendes sikkerhed og opholdssted, lød det onsdag aften i et statement fra WTA-formand Steve Simon.

- Jeg har svært ved at tro på, at Peng Shuai rent faktisk har skrevet den e-mail, vi modtog.

Peng Shuai. Foto: Adnan Abidi/Reuters/Ritzau Scanpix

Alle må stå sammen

Kim Clijsters, en anden tidligere verdensetter, har på Twitter opfordret tennisverdenen til at så sammen bag WTA's udmelding.

- Alle os spillere, mænd og kvinder, bliver nødt til at stå bag dette. Vi bliver nødt til at vide, at hun er i sikkerhed, skriver belgieren.

I den påståede e-mail fra Peng Shuai til WTA forklarer tennisspilleren, at hun ikke stod bag de anklager om seksuelt overgreb, som blev udsendt fra hendes profil på det sociale medie Weibo 2. november.

Peng Shuai var i 2011 helt oppe som nummer 14 på verdensranglisten i tennis. Men det er dog i double, at hun har leveret sine bedste resultater på WTA Touren.

I 2014 avancerede hun til førstepladsen på verdensranglisten i double. Samme år vandt hun French Open og året før Wimbledon sammen med Hsieh Su-wei.