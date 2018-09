Serena fortsætter sexisme-anklager efter skandale

Serena Williams holder fast i, at en mandlig spiller ville være blevet behandlet anderledes, end hun blev i finalen i grand slam-turneringen US Open.

Her fik den amerikanske tennisstjerne først en advarsel for at modtage råd fra sin træner og senere fratrukket både et point og et parti, efter at hun til stigedommer Carlos Ramos brokkede sig højlydt over den første dom og kaldte ham en løgner og en tyv.

Men en mandlig spiller ville ikke have fået den samme hårde behandling, hvis han havde sagt og gjort det samme, siger Williams i et interview med den australske tv-kanal Channel Ten ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Kvinder kan ikke komme af sted med halvdelen af det, en mand gør. Lige nu er vi (kvinder, red.), som det tydeligt viser sig, ikke i samme position, siger amerikaneren.

- Men det er lige meget nu. Jeg prøver at bare at komme ovenpå igen og kigge fremad.

Artiklen fortsætter under billedet...

Serena Williams fik først en advarsel og senere fik hun fratrukket point og et parti efter, at hun højlydt brokkede sig til dommer Carlos Ramos. Foto: Kena Betancur / Ritzau Scanpix.

Serena Williams undrer sig dog stadig over, at hendes træner, Patrick Mouratoglou, efter US Open-finalen erkendte, at han havde sendt signaler til hende i et forsøg på at komme med råd.

- Jeg spurgte ham, 'Hvad mener du, når du siger, at du sendte signaler til mig?'.

- Vi har ingen signaler. Det har vi aldrig haft. Han sagde, at han havde lavet en bevægelse, og så sagde jeg "Okay, så du lavede en bevægelse, og nu siger du til folk, at du sendte mig råd? Det giver ingen mening".

Serena Williams tabte US Open-finalen i to sæt til japanske Naomi Osaka med cifrene 2-6, 4-6.

