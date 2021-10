Serena i tårer: Veninden har kræft

Serena Williams kunne ikke holde holde tårerne tilbage, da hun forleden forsøgte at skabe opmærksomhed om et event i en video på Instagram. Med god grund.

Tennisstjernens veninde og mangeårige fysioterapeut Esther Lee blev sidste år diagnosticeret med kræft i bugspytkirtlen, og derfor slår Serena Williams et slag for eventet LA Cancer Challenge, som skal rejse penge til forskning i kræftformen - og ikke mindst skabe opmærksomhed.

Artiklen fortsætter under videoen..

- Hun har været ved min side, hver gang jeg havde brug for hende Jeg ved ikke om, jeg kan gøre det her... Det er for hårdt for mig, siger Serena Williams, inden hun dog får leveret sit budskab om, at folk skal melde sig til eventet, der i al sin enkelthed går ud på at gå eller løbe fem kilometer i en god sags tjeneste.

- Min kære ven Esther har været en stor del af min egen helbredsrejse, og nu har hun brug for vores hjælp i kampen mod kræft i bugspytkirtlen, siger Serena Williams blandt andet i videoen.

Reddede hendes liv i 2001

Hun har da også tidligere omtalt Esther Lee som værende afgørende for sin karriere. I 2001 fortalte hun, hvordan Esther Lee sandsynligvis reddede hendes liv ved at tvinge hende på hospitalet, da tennisspilleren var ramt af en blodprop.

- Jeg ville ikke, og så sagde hun 'du er nødt til det'. Det var begyndelsen på noget, som var virkelig slemt, men endte med at være godt for mig. Jeg har takket hende så mange gange for det, fordi det bogstaveligt talt kunne have været livsændrende, fortalte hun dengang ifølge tennis.com.

Og opslaget har da givet vis også skabt den ønskede opmærksomhed omkring sygdommen, for Serena Williams er i besiddelse af intet mindre end 13,7 millioner følgere på det sociale medie. LA Cancer Challenge løber af stablen 31. oktober.

40-årige Serena Williams har vundet 23 grand slams og er tidligere verdensetter, men må i dag 'nøjes' med en status som verdens nummer 41.

Serena Williams var til stede ved Formel 1-løbet i USA i søndags og fik taget et opsigtsvækkende billede, som du kan se her.

Serena Williams i samtale med chefen for Liberty Media, Greg Maffei på Formel 1-gridden i søndags. Foto: CHRIS GRAYTHEN/Ritzau Scanpix

