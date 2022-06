Serena: Min krop føles fantastisk

Tennisikonet Serena Williams frygtede, at hendes karriere var forbi, efter en skade under sidste års Wimbledon tvang hende til en pause og et frit fald på verdensranglisten til en 1204.-plads.

Det afslører den tidligere verdensetter tirsdag efter sit comeback ved WTA-turneringen i Eastbourne.

- Tvivlede jeg nogensinde på, at jeg ville vende tilbage? Ja, helt sikkert. Jeg ville ikke være ærlig, hvis jeg sagde, at det ikke fyldte i mit hoved. Men nu føles min krop fantastisk, siger hun.

Efter et års fravær fra tennisturneringer fik 40-årige Williams tirsdag comeback. Det skete i damedouble ved WTA-turneringen på græs i Eastbourne.

Sammen med tuneseren Ons Jabeur, der ligger nummer tre på verdensranglisten i single, vandt amerikaneren over den spansk-tjekkiske duo Sara Sorribes Tormo og Marie Bouzkova. Cifrene lød 2-6, 6-3, 13-11.

Før Serena Williams i sidste uge kom med den overraskende nyhed om sit comeback, havde rygterne om et karrierestop svirret i månedsvis.

- Jeg tager bogstaveligt talt en dag ad gangen, siger hun.

- Jeg elsker tennis, og jeg elsker at spille. Ellers ville jeg ikke være her. Men jeg elsker også det, jeg laver uden for banen, tilføjer hun.

Serena Williams har fået et wildcard til Wimbledon, som hun har vundet syv gange i single og syv gange i double.

I single har hun vundet 23 grand slam-titler i alt.

