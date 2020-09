Serena uddeler æg

Den amerikanske tennisstjerne Serena Williams er klar til anden runde i French Open efter en for hende yderst afvekslende åbningskamp på turneringen.

Den tredobbelte vinder af grusturneringen i Paris vandt sin førsterundekamp med 7-6, 6-0 over sin amerikanske landsmand Kristie Ahn.

Mens første sæt tog fem kvarter og bød på i alt fire servegennembrud og 15 breakbolde, var andet sæt en ensidig affære, der varede under en halv time.

Her udnyttede sjetteseedede Serena Williams det mentale overtag, hun havde fået af sin suveræne sejr i første sæts tiebreak.

De eneste problemer for Williams kom, da hun skulle afgøre kampen. Hun måtte bruge hele fem matchbolde på at uddele et æg efter et overbevisende sæt.

39-årige Williams kan dermed fortsætte jagten på grand slam-titel nummer 24. Modstanderen i anden runde er wildcard-spilleren Tsvetana Pironkova.

Tredjeseedede Elina Svitolina er også videre til anden runde efter en sejr i to sæt over Varvara Gracheva.

Til gengæld er sidste års tabende finalist i damesingle, tjekken Marketa Vondrousova, allerede ude af turneringen. Hun tabte til 1-6, 2-6 til polakken Iga Swiatek på en time.

Der er også dansk deltagelse i damesingle. Clara Tauson spiller sin kamp i første runde tirsdag klokken 11 mod US Open-semifinalisten Jennifer Brady.

