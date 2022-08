Serena Williams antyder karrierestop

Hun har vundet 23 Grand Slams og hele 72 WTA-titler, men nu ser karrieren ud til at lakke mod enden for den amerikanske tennisstjerne Serena Williams.

I et stort interview med modemagasinet Vogue antyder hun et kommende karrierestop.

- Jeg er her for at fortælle jer, at jeg er ved at udvikle mig væk fra tennis, mod andre ting, der er vigtige for mig, siger Serena Williams til Vogue, og hentyder dermed til at familielivet efterhånden betyder mere end tennissporten gør.

På Instagram antyder hun også selv, at karrieren lakker mod enden.

- Du godeste jeg elsker tennis. Men nu er nedtællingen startet. Jeg bliver nødt til at fokusere på at være mor, mine spirituelle mål og endelig opdage en anderledes, men ligeså spændende Serena, skriver hun på Instagram.

Serena Williams blev ikke klar til dette års Wimbledon, og hun er usikker på, om hun bliver klar til US Open, som begynder i New York 29. august.

En fastlagt dato bliver altså ikke meldt ud fra Serena Williams, så fans af tennisikonet må vente i spænding på, hvornår hun vælger at lægge ketcheren på hylden.

Når karrieren slutter, så kan Serena Williams se frem til at tilbringe mere tid med hendes fireårige datter Alexis Olympia Ohanian Jr., og ægtefællen Alexis Kerry Ohanian, som hun har været gift med siden 2017.

Serena Williams er den meste vindende kvindelige tennisspiller i den åbne æra, når det kommer til Grand Slam-titler.

Den seneste titel kom i 2017, da hun vandt Australian Open. Hun har vundet Australian Open og Wimbledon syv gange hver.

