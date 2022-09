Serena Williams er ude af US Open

Serena Williams taber til australske Ajla Tomljanovic i tre sæt og er dermed ude af US Open, men den amerikanske legende bekræfter endnu ikke, at hendes tenniskarriere er en saga blot.

De to stødte sammen i tredje runde og kom for alvor ud i noget af et maratonopgør, og Williams måtte i sidste sæt forsvare et utal af matchbolde, før australieren i sidste ende viste sig for stærk.

Ajla Tomljanovic kunne således sætte punktum for en af karrierens største præstationer, da hun vandt kampen med cifrene 7-5, 6-7, 6-1.

Da kampen var overstået, var det en tårevædet Serena Williams, som talte til publikum.

Den 40-årige tennisstjerne har både før og under US Open antydet, at turneringen ville blive den sidste i hendes aktive karriere.

Under talen til publikum takkede Serena Williams da også venner og bekendte for en fantastisk rejse, og intervieweren virkede til at tage det for givet, at amerikaneren havde sat punktum for karrieren.

Det var dog ikke noget, som Serena Williams endegyldigt bekræftede, og selv om takketalen lød mere som et 'farvel' end et 'på gensyn', er det fortsat uafklaret, om hun vender tilbage til tennisbanen.

- Det har været en sjov tur, sagde Serena Williams.

- Det har været den mest utrolige rejse, jeg nogensinde har været på i hele mit liv.

Intervieweren var ikke ene om at mene at være afklaret om Serena Williams' pensionsplaner.

Kvindernes tennisforbund, WTA, har på det sociale medie Twitter lagt et billede af grand slam-dronningen ud med teksten 'slutningen på en æra'.

Også hendes modstander på dagen opfatter kampen som Serena Williams' sidste.

- Jeg troede aldrig, at jeg ville få chancen for at spille mod hende i hendes sidste kamp, når jeg kan huske at have set hende i alle de finaler, så det er en virkeligt surrealistisk oplevelse for mig, sagde Ajla Tomljanovic efter sejren.

På banen blev Williams spurgt, om hun kunne finde på at 'genoverveje'.

- Jeg tror det ikke, men man ved aldrig, svarede hun.

