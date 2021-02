Serena Williams sendt ud

Den japanske tennisspiller Naomi Osaka er klar til finalen i grand slam-turneringen Australian Open efter en sejr i to sæt over Serena Williams fra USA i semifinalen.

Kampen, der blev spillet tidligt torsdag morgen dansk tid, mellem den fremadstormende Osaka og den 39-årige Serena Williams blev aldrig for alvor spændende.

Kun i indledningen, hvor Williams kom godt fra land og var foran 2-0 i partier efter at have brudt sin modstander.

Men den tredjeseedede Osaka brød tilbage og vandt også i amerikanerens efterfølgende udlæg, inden hun sikrede sig første sæt med 6-3 efter 39 minutters spil.

Andet sæt vandt hun 6-4 i løbet af 37 minutter.

Japaneren startede med at bryde Williams' serv, men det var endnu et servebrud, i hvad der endte med at være næstsidste parti, der for alvor sendte Osaka på vinderkurs. Inden da havde Williams udlignet til 4-4 i sættet ved at bryde japaneren.

- Jeg lavede en masse uprovokerede fejl i de første partier. Jeg var virkelig nervøs og på en eller anden måde skræmt i begyndelsen, men så kom jeg i gang, og for mig drejer det sig om at have det sjovt, siger den 23-årige Osaka.

Med nederlaget må Serena Williams vinke farvel til muligheden for i denne omgang at øge sit antal af grand slam-titler fra de nuværende 23 og komme op på siden af australieren Margaret Court, der i sin karriere triumferede 24 gange i en af sportens fire største turneringer.

- Jeg havde så mange muligheder, men jeg lavede for mange nemme fejl. Jeg ved ikke. Jeg er færdig, siger amerikaneren efter nederlaget ifølge Reuters.

Det er anden gang, Naomi Osaka skal spille finale i Australian Open. Hun skal møde enten Karolina Muchova fra Tjekkiet eller Jennifer Brady fra USA, som mødes i den anden semifinale.

Osaka vandt turneringen i 2019.