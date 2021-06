Serena Williams trækker sig med en skade

Serena Williams har vundet Wimbledon syv gange i karrieren, men det bliver ikke til en ottende triumf i denne omgang.

I kampen mod hviderussiske Aliaksandra Sasnovich på Centre Court stod det hurtigt klart, at en skade i højre ben blev for slem til at spille videre med.

Da amerikaneren trak sig, var stillingen 3-3.

Tidligere i kampen havde den 39-årige tennisveteran bedt om en pause, så en læge kunne kigge nærmere på hendes ben, efter at hun var gledet på græsset.

Den sjetteseedede amerikaner forsøgte at spille videre, men var i smerter, og da hun i en duel i Sasnovichs serveparti sank sammen, var der ikke tvivl om konsekvensen.

Grædende, men klappende mod det fremmødte publikum forlod Serena Williams banen.

Herrespilleren Andy Murray giver måske forklaringen til Williams' uheld i et opslag på Twitter:

- Hårdt for Serena Williams, men Centre Court er ekstremt glat at spille på. Det er ikke let at bevæge sig på den bane, skriver han.

Før turneringen fortalte amerikaneren, at hun ikke er i spil til OL. Hun forklarede dog ikke årsagen til, at hun har tænkt sig at blive væk fra sommerlegene i Tokyo.

Det tidlige farvel til Wimbledon betyder, at Serena Williams fortsat ikke kan matche Margaret Courts 24 grand slam-titler. Jagten på rekorden fortsætter for Williams, der selv har vundet 23 grand slam-turneringer i single.

Ud over at være klar til anden runde i damesingle kan Sasnovich se frem til et makkerskab med danske Clara Tauson.

De to træder ind i turneringen som duo på onsdag.

Tauson måtte modsat sin doublepartner forlade singleturneringen i første runde, da hun tabte til Barbora Krejcikova, der for nylig vandt French Open.

Tidligere tirsdag spillede verdensetteren Ashleigh Barty sig videre til anden runde med en sejr på 6-1, 6-7, 6-1 over spanieren Carla Suárez Navarro.

Sidstnævnte fik et stående bifald på vej ud af banen.

Årsagen er, at hun fik konstateret kræft i september sidste år. Behandlingen gik godt, og i februar meddelte hun, at hun ville vende tilbage til banen for en stund, efter at hun var erklæret rask.

Der er tale om et kortvarigt comeback for 32-årige Navarro. Hun har udvalgt en række turneringer på en slags afskedsturné og forventer at stoppe karrieren efter US Open i september.