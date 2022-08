Serena Williams vinder første kamp ved US Open

Serena Williams vandt sin første kamp ved dette års US Open natten til tirsdag dansk tid.

I første runde slog Williams Danka Kovinic fra Montenegro med cifrene 6-3, 6-3.

Dermed lever den amerikanske tennislegendes singlekarriere videre i mindst én kamp endnu ved den prestigefyldte turnering.

Serena Williams har meddelt, at US Open er den sidste turnering, hun spiller, inden hun vil udvikle sig 'væk fra tennis'.

Beslutningen om at trække sig tilbage har været hård, siger hun efter kampen.

- Det er altid svært at vende ryggen til, siger Williams efter kampen ifølge avisen The New York Times.

- Det har været sådan en svær beslutning for mig, siger hun videre.

23.000 tilskuere

Williams jagter sin 24. grand slam-titel. Nu er hun altså et skridt tættere på efter sejren over Kovinic, som ligger nummer 80 på kvindernes verdensrangliste.

- Jeg prøver altid bare at gøre det bedste, jeg kan, siger Williams.

Hun fremhævede, at tilskuerne på stadion hjalp hende til sejren. I alt var omkring 23.000 bænket for at overvære kampen.

Arthur Ashe Stadium i New York var pakket med celebre gæster, blandt andre den tidligere amerikanske præsident Bill Clinton, ligesom også bokseren Mike Tyson var til stede.

Fredag afviste Williams i et interview med den amerikanske nyhedskanal NBC at kommentere på, hvorvidt hun kommer til at trække sig endeligt tilbage i New York.

På Instagram kort før nattens kamp skrev Williams et opslag, der dog kunne tyde på, at enden er nær.

- Tak for det, alle sammen, skrev hun ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Det har været fantastisk.

Serena Williams skal også spille double ved US Open sammen med sin storesøster Venus Williams. Dermed skal de to spille sammen for første gang, siden de i 2018 stillede op i French Open.

Stemmen knækkede, og tårerne trillede

