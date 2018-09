Serenas mesterstykke: I finalen syv måneder efter fødsel

Den amerikanske tennisstjerne Serena Williams er klar til finalen ved grand slam-turneringen US Open.

Det står klart, efter at hun natten til fredag ekspederede den 19.-seedede lette, Anastasija Sevastova, ud af turneringen på blot 66 minutter.

Det skete med de stensikre sejrscifre 6-3, 6-0.

Serena Williams, der er seedet som nummer 17, har tidligere vundet US Open seks gange og står lørdag i sin niende finale i turneringen.

Den 36-årige tennisstjerne får dermed muligheden for at tangere Margaret Courts rekord for flest vundne grand slam-titler - 24.

Det er blot syv måneder siden, at Serena Williams vendte tilbage til sporten, efter at hun sidste år fødte sit første barn.

Lørdag får hun igen muligheden for en sejr, når hun møder den 20-årige Naomi Osaka, der bliver den første japanske kvinde, der står i en grand slam-finale.

Den 20.-seedede Osaka formåede i sin semifinale at afværge 13 breakbolde til Madison Keys, der nåede US Open-finalen sidste år.

Japaneren viste selv stor kølighed i de afgørende øjeblikke og brød amerikanerens serv på tre ud af fire breakbolde.

- Dette kommer til at lyde rigtig slemt, men jeg tænkte kun på, at jeg ville spille mod Serena. Jeg elsker dig (Serena, red.). Jeg elsker alle, siger Naomi Osaka efter kampen.

