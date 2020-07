Serenas nye mini-partner

Den amerikanske tennisstjerne Serena Williams har fundet sig en ny doublepartner.

Det afslører Serena selv på Instagram.

Noget tyder på, at partneren vil blive en lige så stor tennisdarling, som sin egen mor. For medspilleren er nemlig den næsten tre år gamle Olympia, som nu er begyndt at øve sig på tennisbanen sammen med sit berømte ophav.

Grand Slam dronningen har lagt flere fotos og en lille video ud på sin Instagramprofil. Mor og datter optræder naturligvis i samme smarte outfit. Og den unge dame afslører, at hun i hvert tilfælde godt ved, hvordan hun skal holde på ketcheren.

Senenas søster Venus er vildt begejstret over billederne, skriver blandt andet CBS News.

- Jeg elsker bare dig og hende så meget. Hvis det her bliver smukkere, så overlever jeg det ikke, konstaterer Venus.

Den stolte far Alexis Ohanian konstaterer: 'Six pack baby strooooong'.

På grund af coronavirussen har Serena ikke spillet formelle turneringer i godt et halvt år. Hun forventer dog at stille op i US Open til august.

Men indtil videre gælder det altså om at få Olympia i storform til en god gang double.