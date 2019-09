Serenas træner vil have Holger på fuld tid

NEW YORK (Ekstra Bladet): - Vi taler om at få ham tilknyttet akademiet på fuld tid, for det er det, han ønsker.

Ordene kommer fra den franske stjernetræner Patrick Mouratoglou og er møntet på danske Holger Rune, den 16-årige vinder af årets French Open.

Franskmanden har de senere år været mest kendt som Serena Williams’ træner, men han er det i stigende grad også for de spillere, der springer ind på den store scene med Mouratoglou Tennis Academy som springbræt.

Det gælder for eksempel den nye, græske stjerne Stefanos Tsitsipas hos herrerne og for nylig også det kun 15-årige, amerikanske stjerneskud, Cori ’Coco’ Gauff, som gjorde sig verdensberømt under årets Wimbledon.

Den amerikanske komet Coco Gauff er det seneste stjerneskud fra akademiet. Foto: Dominick Reuter/AFP/itzau Scanpix

Og Patrick Mouratoglou lægger overfor Ekstra Bladet altså ikke skjul på, at han ser noget af det samme stjerne-potentiale i den unge dansker.

- Han har været en del af mit akademi i omkring fire år og han har netop vundet French Open. Jeg synes, han er meget talentfuld og et meget stort konkurrencemenneske, siger han.

- Det sidste er en af hans fineste kvaliteter, som efter min mening er en af de vigtigste at besidde for at nå toppen i tennissporten.

- Er du ikke det, kan du være en nok så god tennisspiller, men du når ikke den absolutte top. Men han har netop det, og det er fantastisk.

Holger Rune med Patrick Mouratoglou og sin træner Lars Christensen på akademiet i Paris. Privatfoto

Franskmanden sender også en buket roser efter Holger Runes træner gennem en del år i H.I.K, Lars Christensen.

- Jeg føler, at han har et meget tæt og sundt forhold til sin træner gennem mange år, og de bliver sammen ved med at bygge ovenpå.

Potentialet er stort hos den danske juniorspiller, der nu også er begyndt at prøve kræfter på seniorniveau, mener franskmanden.

- Han er en type, der arbejder utroligt hårdt, og som er meget ambitiøs. De mentale egenskaber hos knægten er for mig de vigtigste. De ligner dem hos Coco, som kom til akademiet som ti-årig på prøve og selvfølgelig blev optaget på grund af netop de egenskaber.

- Vi taler måske endnu ikke om det helt samme niveau, men Holger tror utroligt meget på sig selv. Og når du samtidig er så konkurrenceminded og så ambitiøs, så er du allerede halvvejs, lyder det fra Patrick Mouratoglou.

Andenseedede Holger Rune møder i første runde af US Open den et år ældre amerikaner, Cash Hanzlik.

