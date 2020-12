Sharapova skal giftes

Det bliver næppe et tema at beslutte, hvem der betaler, når de er ude på fin middag.

De har begge pengepungen godt fyldt op. Den ene mere end den anden.

Russiske Maria Sharapova, der har tjent styrtende med penge i sin tenniskarriere, skal giftes med den britiske forretningsmand Alexander Gilkes.

'Jeg sagde 'ja' fra første dag, vi mødte hinanden. Det var vores lille hemmelighed, var det ikke?, skriver hun på Instagram og supplerer med billeder og videoer af dem.

41-årige Alexander Gilkes var medstifter af online-auktionshuset Paddle 8, som han var med til at sælge i 2018. Efterfølgende har han været med til at stifte Squared Circles, der investerer i virksomheder.

Han er angiveligt god for op mod 120 mio. kr. ifølge news.com.au.

Det slår 33-årige Sharapova dog ganske markant. Da hun trak sig fra top-tennis i februar efter fem grand slam-titler havde hun haft en samlet karriereindjening på 325 mio. dollars - svarende til absurde 1,97 mia. kr. - ifølge Forbes.

39 mio. dollars er præmiepenge, mens langt den største sum er gennem lukrative sponsoraftaler.

Kun Serena Williams overgår det vanvittige beløb af kvindelige tennisspillere.

Også Alexander Gilkes fortalte glad på Instagram om forlovelsen.

'Tak for at gøre mig til en meget, meget glad dreng og for at sige 'ja'. Jeg ser frem til at elske dig resten af livet og lære fra dig.'

Isdronningen Maria: Derfor er hun upopulær blandt kollegerne

Caroline afslører: Sådan foregår det i omklædningsrummet

Fælden klapper: Kølige Sharapovas nedsmeltning