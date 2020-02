Sharapova stopper karrieren

Den 32-årige russiske tennisdiva, Maria Sharapova, har valgt at indstille karrieren.

Det fortæller den femdobbelte grand slam-vinder i et eksklusivt og meget følelsesladet interview med det internationale modemagasin Vanity Fair.

Maria Sharapova is leaving tennis. In an exclusive essay for Vanity Fair and Vogue, the tennis legend reflects on her career, looks to her future, and asks: How do you leave behind the only life you’ve ever known? https://t.co/q2UO5INjFI — VANITY FAIR (@VanityFair) February 26, 2020

- Jeg deler ikke dette budskab for at få medlidenhed, men for at vise min nye virkelighed. Min krop er blevet en distraktion, siger Maria Sharapova, der først vandt Wimbledon som 17-årige og siden Australian Open, US Open og senest French Open to gange.

Hun trækker sig tilbage tre år efter at have fået en 15 måneder lang dopingdom, efter at hun ved Australian Open i 2016 blev testet positiv for meldonium.

Siden har hun uden held kæmpet en kamp for at vende tilbage til sit tidligere topniveau.

Undervejs har hun ikke ligefrem høstet venner på WTA-turen, hvor hendes uvenskab med blandt andre Serena Williams og Caroline Wozniacki er velbeskrevet. Danskeren har blandt andet kritiseret turneringsarrangører for at forfordele den dopingdømte russer. En øvelse, der viste sig vanskelig, fordi Maria Sharapova gennem hele sin karriere har været et meget stort, kommercielt trækplaster.

Siden sit gennembrud har hun da også været lidt af en sponsordarling, og indtil dopingdommen var hun den suverænt bedst indtjendende, kvindelige atlet i verden.

Hun passede sig selv, når hun færdedes på WTA-turen og har forklaret, at hun ikke var i sporten for at få venner.

Da Maria Sharapova vandt Wimbledon i 2004, blev den langbenede teenager superstjerne på et øjeblik. Foto: Reuters/Tony O'Brien/Ritzau Scanpix

-Jeg har gennemgået utallige operationer og tilbragt måneder med fysioterapi, lyder det videre fra Maria Sharapova.

- Når jeg ser tilbage, går det op for mig, at tennis har været mit bjerg. Men vej har været fyldt med dale og omveje, men udsigten fra toppen var fantastisk. Efter 28 år i sporten og fem grand slam-titler er jeg klar til at besejre nye bjergtoppe i en anden type terræn.

- Min trang til at jagte nye sejre vil aldrig forsvinde, og uanset, hvad der ligger forude, vil jeg bevare det samme fokus og den samme arbejdsdisciplin.

opdateres...

