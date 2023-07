Side om side med verdensstjernen: Rune er hans nemesis

Al fokus var på én person på træningsanlægget ved Wimbledon torsdag eftermiddag.

Med syv Wimbledon-trofæer i bagagen er Novak Djokovic turneringens ubestridt største stjerne, og en horde af fans og journalister var mødt op for at få et glimt af ham.

Foto: Gregorio Borgia/Ritzau Scanpix

Men Djokovic selv havde måske øjnene rettet på banen ved siden af ham - det kunne han i hvert fald gøre klogt i.

For her trænede danske Holger Rune. En spiller, som Novak Djokovic har haft store problemer med i deres seneste indbyrdes opgør.

Foto: Glyn Kirk/Ritzau Scanpix

Som en af de få på ATP-touren har Holger Rune vundet flere kampe mod Djokovic, end han har tabt. Endda en finalesejr fra Masters 1000-turneringen i Paris sidste år.

Opskriften på succes mod den ellers nærmest udødelige serber er, selvom man ikke skulle tro det, faktisk ret simpel ifølge Holger Rune.

Annonce:

- Han er på en måde den sværeste og nemmeste spiller at spille imod på en og samme tid.

- Når man står over for ham, ved man, at man skal spille sit bedste tennis. Man står ikke og håber på, at han rammer forbi eller giver dig noget som helst.

- Det er meget simpelt. Og det er måske noget, jeg kunne lære at bruge i andre kampe. Når man møder spillere på hans niveau, skal man gøre det, fordi de er SÅ gode, siger den danske tenniskomet.

Foto: SEBASTIEN BOZON/Ritzau Scanpix

Grunden til, at Novak Djokovic er så succesfuld skyldes særligt én ting ifølge Holger Rune.

- Hans mindset. Selvom man spiller nogle gode point mod ham, føles det som om, at det ikke sårer ham overhovedet. Han er der bare i hvert point. Det lyder måske nemt nok at give sig fuldt ud, men i kampens hede er det ikke nemt. Det er virkelig beundringsværdigt.

Fredag klokken 12 møder Holger Rune spanske Roberto Carballes Baena.

Indblik i Holgers kontrakt: Særlig detalje kan gøre ham stenrig