Siger nej til prins Christian

Clara Tauson er blevet inviteret til prins Christians 18-års fødselsdag, men har ikke tænkt sig at dukke op

Når prins Christian 15. oktober holder fejrer sin 18-års fødselsdag, er en række udvalgte unge danskere fra sportens, kunstens og kulturerens verden inviteret til stor ungdomsfest på Christiansborg Slot.

En af dem er den 20-årige tennisstjerne Clara Tauson.

Men selvom hendes navn står på den eksklusive gæsteliste, har hun ikke tænkt sig at dukke op.

Det fortæller hun, da Ekstra Bladet spørger hende ind til festen forud for US Open i New York.

- Ja, jeg er blevet inviteret. Men jeg regner med at spille i Kina på det tidspunkt, siger Clara Tauson

- Så du må skuffe prinsen?

- Ja, det tror jeg, det må ende med. Men nu må vi se, siger den unge tennisdansker.

Foto: Jens Dresling

Kender ham ikke

På trods af den personlige invitation til fødselsdagen, har hun ikke det store forhold til prins Christian.

Annonce:

- Jeg kender ham overhovedet ikke. Min søster har gået på samme gymnasium som ham, men ellers overhovedet ikke, siger Clara Tauson.

I det hele taget kommer der nok en del mennesker til festen, som prins Christian aldrig har mødt.

Foto: Jonas Olufson

Alle landets kommuner er nemlig blevet bedt om at udvælge to 18-årige gæster, der kan være med til at fejre ham på den store dag.

Clara Tauson indleder tirsdag US Open mod russiske Anastasia Potapova, der er seedet som nummer 27 i turneringen.

Også Holger Rune og Caroline Wozniacki skal i aktion ved turneringen i New York.

Holger Rune spiller mandag aften mod Carlos Roberto Baena, og Caroline Wozniacki spiller natten til tirsdag mod en indtil videre ukendt kvalifikationsspiller.