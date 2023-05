Sjældne ord fra Holgers far: Kunne se det særlige talent

ATP har været på besøg i Danmark for at lave et stort interview med Holger Runes familie - heriblandt far Anders Nødskov, der ellers sjældent optræder i medierne

Holger Rune har altid familien med, når han spiller tennisturneringer rundt omkring i hele verden.

Oftest i form af sin mor, Aneke Rune, der samtidig bestrider jobbet som manager for tenniskometen og derfor altid er at finde i hans boks.

Af og til er storesøster Alma Rune også at finde på tilskuerrækkerne.

Men det sidste medlem af familien, Holger Runes far, Anders Nødskov, viser stort set aldrig sit ansigt på tilskuerrækkerne. Eller udtaler sig i medierne for den sags skyld.

Foto: ISABEL INFANTES/Ritzau Scanpix

Da ATP (Den professionelle tennisorganisation, red.) tidligere på året var på besøg i Danmark for at lave et stort familieinterview, gjorde den pressesky far dog en undtagelse.

Her fortæller han, hvordan familien, allerede da Holger Rune var tre år gammel, kunne se, at han havde et helt særligt talent.

- Det betød ikke, at man troede, han kunne blive en professionel tennisspiller.

- Selvfølgelig tror man på sine børn. Men det er i løbet af processen, at man kan se, det bliver mere og mere realistisk, siger Anders Nødskov om sin søn.

Holger Runes mor, Aneke Rune, følger Holger Rune over alt i verden modsat far. Foto: Tariq Mikkel Khan

I interviewet kommer familien også ind på søskendeforholdet mellem Holger og Alma.

- Alma var den, der var bedst til tennis. Men fordi han (Holger Rune, red.) ville være bedre, fik han hver weekend ind på hendes værelse og var sådan: 'Vågn op, Alma. Vi skal ned og spille tennis,' siger Holger Runes mor, Aneke Rune.

