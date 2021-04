Skadet Clara vinder kæmpe drama

Tenniskometen Clara Tauson kan igen smage sejrens sødme.

I WTA-turneringen i den amerikanske by Charleston besejrede hun mandag aften dansk tid russeren Ludmilla Samsonova 6-3, 6-3 og avancerede til anden runde i grusturneringen.

Den velspillende dansker pådrog sig en knæskade undervejs, men fortsatte og tog sin første sejr i en hovedturnering i mere end en måned.

I næste runde venter vinderen af opgøret mellem mexicanske Renata Zarazúa og australske Ajla Tomljanović. De mødes senere mandag.

Tauson vandt sin første WTA-titel i marts i Lyon, men siden røg hun ud i første runde af hovedturneringerne i Sankt Petersborg og Bogotá.

På det grønne grus i Charleston stod hun for første gang i karrieren over for Samsonova, og danskeren var skarp fra kampens begyndelse.

Det blev til tre hurtige partier til den 18-årige dansker, som udnyttede sine to første chancer for at bryde den fire år ældre modstander.

Otte pladser adskiller de to spillere på verdensranglisten. Tauson er nummer 101, mens Samsonova er på ranglistens 109.-plads.

Det viste sig da også at blive et tættere opgør, end de første partier indikerede.

Samsonova viste i momenter højt niveau, og når forhånden ramte rigtigt, var den svær at hamle op med.

Men Tauson slog også en række vindere, og hun holdt russeren til blot én breakbold i hele første sæt.

Omvendt fortsatte Tauson med at være effektiv i Samsonovas servepartier. Danskeren udnyttede sin tredje breakbold til at lukke sættet.

Tauson fortsatte med gode returneringer i andet sæt og brød med det samme russeren til stillingen 2-0. Hun var én vunden duel fra 3-0, men få minutter senere stod det i stedet 2-2.

I det efterfølgende parti kom danskeren galt afsted og fik behandling for et problem med venstre knæ.

Knæet blev bundet ind, og Tauson kvitterede ved at vinde partiet.

Ved stillingen 4-3 i dansk favør lavede Samsonova flere dobbeltfejl og slog i nettet. Kampens sidste parti tog danskeren rent.

Turneringen med det officielle navn Musc Health Women's Open er en WTA 250-turnering. Den samlede præmiesum i turneringen er 235.238 dollar. Det svarer til knap 1,5 millioner kroner.

En del af kvinderne spillede også i Charleston i sidste uge, hvor turneringens præmiepulje og rangering var noget højere.

Her løb russeren Veronika Kudermetova med sejren.

LIVE

Holger Rune får hård nordisk modstand i Monte-Carlo

I krig med milliardær: Konflikten eskalerer