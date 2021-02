Skadet Djokovic slider sig i fjerde runde i Melbourne

Den regerende mester Novak Djokovic trodsede en skade og sled sig fredag videre til fjerde runde i Australian Open.

I en sejr i fem sæt over amerikaneren Taylor Fritz kom verdensetteren til skade midtvejs i kampen.

Djokovic kom ud i en yderlig position med benene ved baglinjen, men han bed smerterne i sig og endte med at vinde 7-6, 6-4, 3-6, 4-6, 6-2. Efter sejren brølede han højlydt i flere sekunder.

Det store spørgsmål er dog, om han kommer på banen til fjerde runde.

- Jeg er meget stolt, men også bekymret.

- Jeg tror, at noget er revet over. Det var den følelse, jeg havde.

- Det er lige nu oppe i skyerne, om jeg kommer ud på banen igen om to dage, siger Novak Djokovic til Eurosport.

I fjerde runde står serberen over for canadiske Milos Raonic.

Efter at serberen havde vundet de to første sæt over Taylor Fritz, kom han til skade.

- Da jeg tog min medical timeout i tredje sæt, debatterede jeg i mit eget hoved, om jeg skulle trække mig.

- Jeg kunne kun serve. Det var min eneste chance, og det var også det, der fik mig ud af problemerne, siger Djokovic.

Han tabte både tredje og fjerde sæt til Fritz, men verdensetteren hev sejren hjem i femte og afgørende sæt.

- Det blev bedre i femte sæt, hvor jeg kunne spille og returnere. Det gav mig et par breaks, siger han.

Kampen strakte sig hen over midnat i Melbourne, hvor et udgangsforbud trådte i kraft i den australske storby på grund af en stigning i coronasmitten.

Det betød, at tilskuerne rejste sig og forlod Rod Laver Arena i begyndelsen af femte sæt.

- Der er intet, der længere kan overraske mig med den her globale virus. Vi hørte i nyhederne, at der vil være lockdown i fem dage, og at det ville starte ved midnat.

- Det var selvfølgelig ikke godt for tilskuerne, der gerne ville være blevet der, siger Djokovic.