Skadet igen: Her er planen

Trods en forstuvet fod og et afbud til Australian Open går der ikke lang tid, før vi atter får Clara Tauson at se på tennisbanen, mener sportschefen i Dansk Tennis Forbund

Det så lige så godt ud!

Efter et år plaget af rygproblemer havde Clara Tauson en forrygende december måned med to finaler og en turneringssejr til følge.

Torsdag måtte hun så udsætte sæsonstarten på grund af en forstuvet fod - og dermed misser hun blandt andet årets første Grand Slam-turnering, Australian Open.

- Vi er naturligvis ærgerlige over skaden, siger sportschef i Dansk Tennis Forbund, Jens Anker Buus Andersen, til Ekstra Bladet.

- Clara var begyndt at ramme den igen og glædede sig til at tage til Australien. Men skader kommer jo. Det kan ikke undgås. Det er fornuftigt, at Clara tager det alvorligt og holder en lille pause.

Heldigvis maner sportschefen samtidig til ro.

- Det er ikke nogen kæmpe skade. Den er jo ikke karrieretruende på nogen måde.

- Det er planen, at hun skal genoptræne i KB på vores center (i København, red.) sammen med KB's trænere og Frederik Løchte. Hun er allerede begyndt stille og roligt at stå og slå bolde igen. Hun er klar om en måneds tid. Jeg tror, at hun spiller igen til februar, siger Jens Anker Buus Andersen.

Den oprindelige plan var, at Clara Tauson skulle have åbnet sæsonen med ITF-turneringen i den australske hovedstad Canberra i starten af januar.