Skadet Nadal melder afbud til Indian Wells og Miami

Den store amerikanske tennisturnering i Indian Wells, der begynder 9. marts, bliver uden den spanske stjerne Rafael Nadal.

Det oplyser turneringsarrangøren tirsdag på Twitter.

Nadal har været hofteskadet siden Australian Open i januar og når ikke at blive klar til turneringen i Indian Wells, der af mange regnes som den femte grand slam-turnering.

I januar forlød det, at Nadal skulle holde pause i seks til otte uger, og derfor var afbuddet ikke uventet.

- Vi ønsker 'Rafa' god bedring og håber at se ham tilbage næste år, siger turneringsdirektør Tommy Haas.

Kort efter bekræftede Nadal afbuddet på Twitter og tilføjede, at han heller ikke bliver klar til Miami Open, der spilles umiddelbart efter turneringen i Indian Wells.

- Jeg er meget ked af, at jeg hverken kommer til at spille i Indian Wells eller Miami. Jeg savner mine amerikanske fans og håber at se dem senere på sommeren, skriver Nadal.

Nadal har vundet turneringen i Indian Wells tre gange i karrieren, senest i 2013. Roger Federer og Novak Djokovic har begge vundet turneringen fem gange.

Federer indstillede karrieren sidste år, mens det endnu er tvivlsomt, om Djokovic må stille op i Indian Wells.

Verdensetteren er således ikke vaccineret mod coronavirus, og derfor kan han ikke bare rejse ind i USA, som fortsat kræver, at som flyrejsende er vaccineret, hvis man vil ind over grænsen.