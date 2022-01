Skal spille på berømt bane

Man skal holde sig vågen i lang tid, hvis man vil se Clara Tauson møde verdens nummer syv Anett Kontaveit i anden runde af Australian Open.

Kampen skal således spilles natten til torsdag dansk tid med start omkring klokken 01. Det svarer til klokken 11 lokal tid torsdag formiddag.

Det oplyser arrangørerne af grand slam-turneringen onsdag.

19-årige Tauson og 26-årige Kontaveit fra Estland mødes på Margaret Court Arena, der har plads til 7500 tilskuere. Banen bliver anset for at være den næstmest prestigefyldte at spille på i Melbourne Park, hvor Australian Open afvikles.

Kampen er den første, der skal afvikles på banen torsdag, og derfor må tidspunktet for kampstart anset for at være rimelig sikkert.

Opgøret i anden runde bliver de to spilleres første møde med hinanden.

Se højdepunkterne fra Clara Tausons sejr mod Astra Sharma i første runde.

Anett Kontaveit, der er seedet som nummer seks i turneringen, er på forhånd udråbt som favorit mod Tauson, der er nummer 39 på kvindernes verdensrangliste.

Den unge dansker sendte tirsdag australske Astra Sharma ud i første runde. Efter kampen berettede Tauson om vanskelige forhold på banen, fordi det ifølge hende blev køligere og køligere, som opgøret skred frem.

Kulde er dog det sidste, Tauson skal bekymre sig om mod Kontaveit. Temperaturen i Melbourne ventes nemlig at nå op omkring 30 grader torsdag.

Den unge dansker afholdt onsdag klokken 13.00 lokal tid et timelangt træningspas forud for kampen mod esteren. Det blev afviklet væk fra Melbourne Park på en bane, der er lukket for offentligheden.