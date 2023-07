Skandale: Svensk tennisstjerne idømt karantæne

Den svenske tennisspiller Mikael Ymer er blevet idømt 18 måneders karantæne for overtrædelse af dopingreglementet.

Det skriver han selv på Twitter tirsdag.

Årsagen er, at han ifølge Den Internationale Sportsdomstol (CAS) tre gange inden for et år har været utilgængelig for dopingtest uden for konkurrence, skriver han.

Den svenske tennisstjerne Mikael Ymer. Foto: Adrian Denneis/Ritzau Scanpix

- Uretfærdigt

Han er dog langtfra enig i dommen.

Sagen begyndte i januar 2022, hvor Det Internationale Tennisforbund (ITF) anklagede Mikael Ymer for førnævnte overtrædelse.

Svenskeren erklærede sin uskyld og fik i første omgang medhold ved en uafhængig domstol, skriver han på Twitter.

ITF valgte at appellere dommen til CAS, som altså mener, at Mikael Ymer er skyldig i overtrædelse af dopingreglementet. CAS har ikke meldt noget ud om dommen, men svenskeren fik besked mandag, skriver han.

- Da jeg allerede er blevet renset én gang og helhjertet står ved, at jeg ikke føler, at den tredje overtrædelse er begået, finder jeg deres beslutning om at prøve sagen igen og efterfølgende finde mig skyldig uretfærdig, skriver Mikael Ymer.

Han mener desuden, at straffen på 18 måneder er uretfærdig.

- Jeg forstår, at disse regler er blevet indført for at beskytte integriteten af vores sport, og at de er der af en grund. Jeg mener dog ikke, at jeg brød disse regler, og min samvittighed er ren med Gud som mit vidne, skriver han.

Mikael Ymer i aktion på banen. Foto: Adrian Dennis/Ritzau Scanpix

Kontroversiel figur

Den 24-årige svensker er en kontroversiel skikkelse på ATP-touren og tiltrak sig tilbage i maj negativ opmærksomhed, efter at han fik et raserianfald under ATP-turneringen i Lyon.

Her var Ymer så sur, at han tre gange hamrede sin ketcher på dommerens højstol. Det førte til, at den iltre svensker blev diskvalificeret.

Efterfølgende modtog han en bøde på, hvad der svarer til 278.000 kroner.

Mikael Ymer ligger nummer 51 på verdensranglisten.