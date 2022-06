Skandaløse scener: Kampen afbrudt

Opdateret med kampens resultat

Dramaet i French Open fortsætter denne fredag, hvor den første semifinale blev afbrudt meget pludseligt, da Alexander Zverev vred brutalt om på foden.

I aftenens anden semifinale blev spillet i tredje sæt afbrudt i et kvarter, da en klimaaktivist løb på banen og lænkede sig til nettet.

Det skete ved stillingen 4-1 til norske Casper Ruud, der efter et første sæt lidt ude af fokus (3-6) kom igen og vandt andet sæt (6-4) - og altså var godt på vej mod at komme 2-1 foran i sæt, da spillet måtte afbrydes.

Det hele skete egentlig forholdsvis ubesværet, da den unge kvinde stille og roligt gik på banen og satte sig ved nettet, som hun altså lænkede sig fast til via en strip om sin halskæde.

På hendes T-shirt var påtrykt teksten 'Vi har 1028 dage tilbage'. Det er et budskab fra Dernière Rénovation, der er en fransk miljø-NGO, der kæmper for at reducere forureningen.

Demonstranten er 22-årige Alizée, der på foreningens hjemmeside begrunder sin aktion:

'Vi er i 2022, og det er på tide at se realiteterne i øjnene - den verden, politikerne sender os ud i, er en verden, hvor Rolan Garros ikke længere er i stand til at eksistere.'

'I dag gik jeg på banen, fordi jeg ikke længere kan løbe risikoen ved ingenting at gøre i forhold til den klimatiske nødsituation,' siger hun her.

De 1028 dage i foreningens budskab repræsenterer en form for nedtælling til det punkt, hvor det ifølge foreningen er for sent at reagere rent klimamæssigt på den forurening, Jorden er udsat for. Den nedtælling blev startet 28. marts, hvor de proklamerede en periode med civil ulydighed for at at få stoppet forureningen og den globale opvarmning.

Der var formentlig ingen på på Court Philippe-Chatrier, der har hørt om organisationen, der har 392 følgere på Twitter og 200 på Facebook, og de lod sig da heller ikke intimidere den unge kvinde og hendes budskab. Hun blev stille og roligt befriet fra nettet og båret fra banen, mens spillerne ventede i omklædningsrummene.

Efter ti minutter kom de tilbage på gruset, hvor Casper Ruud fik spillet tredje sæt hjem med 6-2 og dermed bragt sig foran 2-1 i sæt.

Herefter gik det stærkt. Marin Cilic faldt voldsomt i niveau, mens Ruud kværnede derudad i vanlig stil. Det gav et overbevisende fjerde sæt til nordmanden, der vandt det 6-2 og dermed skal møde Rafael Nadal i finalen.