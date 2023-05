Skandaløse scener: Stjerne smidt ud efter raserianfald

Hvis man i en tennisturnering beslutter sig for at smadre dommerens stol, så er der overhængende fare for, at man ikke får lov at fortsætte.

Det fik den svenske tennisspiller Mikael Ymer onsdag at mærke.

Efter et skænderi med den portugisiske dommer Rogerio Santos tabte svenskeren hovedet og hamrede sin ketsjer ind i plastikbeklædningen på dommerens højstol.

Det var dommeren ikke særligt tilfreds med, så han besluttede sig for at diskvalificere den iltre svensker, som var oppe imod franske Arthur Fils i denne uges ATP 250-turnering i Lyon.

24-årige Mikael Ymer brugte hele tre slag på at slå hul i reklameskiltet på dommerstolen, hvorefter tilskuerne buhede af svenskeren.

Han satte sig ned på sin plads, men dommeren gav ham omgående marchordre.

Arthur Fils var forbløffet over sin modstanders opførsel.

- Det er lidt mærkeligt. Det er første gang, jeg oplever det. Han er en god spiller og en god ven, men jeg ved ikke, hvad der skete.

- Han var måske lidt nervøs, siger Arthur Fils ifølge TT.

Den 18-årige franskmand var foran med 6-5 i første sæt, da Mikael Ymer gik amok, og Fils er nu klar til næste runde.

Mikael Ymer kan slappe af og forsøge at få styr på temperamentet, indtil han i næste uge skal spille French Open.

Svenskeren er nummer 53 på verdensranglisten. Han har for nylig været oppe som nummer 50, hvilket er den højeste placering, han har haft.