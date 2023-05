Skandinavisk brag: - Vi er nordens abekatte

I dag gælder det!

En gang for alle skal Danmark personificeret ved Holger Rune slå fast, at vi også er bedre end Norge til tennis, når den 20-årige komet møder norske Casper Ruud i semifinalen i Italian Open.

Spørger man Holger Runes mor og manager, Aneke Rune, finder man næppe en bedre repræsentant for Danmark end sønnike.

- Hvis du ser Norge og Danmark i forhold til hinanden, så er det grundlæggende helt forskellige personligheder. Nordmændene er som nordmændene er. Og Danmark er jo lidt nordens abekatte. Vi er lidt vildere, vi er lidt first movers på en hel masse ting.

- Det, synes jeg, Holgers karakter afspejler rigtig flot. Han er rigtig dansk, siger hun, da Ekstra Bladet møder hende på tennisanlægget i Rom.

Foto: Filippo Monteforte/Ritzau Scanpix

Er kommet videre

Sidst Holger Rune mødte Casper Ruud var i kvartfinalen i French Open sidste år, hvor nordmanden endte med at løbe med sejren.

Men siden er begge kommet videre, fortæller Aneke Rune.

- De har et fint forhold. De skandinaviske spillere er der jo ikke så forfærdelig mange af. Det er jo positivt, at der både er fra Sverige, Finland og Norge. Det er jo flot i top 100.

- Casper er fem-seks år ældre end Holger og har været længere på touren end Holger. Jeg tror, Holger havde været tre måneder på touren sidste gang, de mødtes. Han har jo spillet mange af de store turneringer og har meget mere ro og meget mere erfaring. Så det bliver selvfølgelig en helt anden kamp, siger hun til Ekstra Bladet.

Foto: Ritzau Scanpix

Humøret i top

Holger Rune var sidst i kamp, da han slog Novak Djokovic i kvartfinalen onsdag.

Det er ret udsædvanligt, at man har så lang en pause mellem kampene, og det han danskeren nydt godt af.

- Det var jo luksus med et par fridage. I går var han i fuld sving med træning og fysisk træning. Men i forgårs tog han lidt som en halv fridag og var lidt afslappet på banen. Så det var luksus.

- Han har været i supergodt humør hele ugen. Han har nogle ret klare mål for, hvad han gerne vil arbejde med i den her turnering, som selvfølgelig handler om, at han gerne vil peake til Roland Garros. Det er der, hans fokus er, siger Aneke Rune.

Det eneste, der lader til at kunne stikke en kæp i hjulet på tennisbrag er vejrudsigten i Rom, hvor der er risiko for regnbyger hele dagen.

Men det er ikke noget, der påvirker Holger Rune.

- Sådan er det jo at spille tennis. Der er vind og vejr, og der er regn og nogle gange også sne og frost. Da vi var i Tyskland, stod vi jo på banen i tre grader om morgenen og spillede morgenkamp. Det var godt nok også koldt, siger Aneke Rune.

Semifinalen mellem Holger Rune og Casper Ruud bliver spillet klokken 13.00, og det opgør kan selvfølgelig følges live på Ekstra Bladet.