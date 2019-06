Skeptisk over for Carolines chancer: - Hun har et par spøgelser med sig

- Hun kan svinge noget på dagen, og der har været eksempler på kampe, hvor hun ikke har set ud til at have det helt godt på banen, mener eksperten

Hvert år ifører Tine Scheuer sig en vis portion optimisme på Caroline Wozniackis vegne forud for Wimbledon. Men den krymper lidt år for år, og før denne udgave er hun meget i tvivl.

- Det var ærgerligt med den matchbold mod Sabalenka (kvartfinalen i Eastbourne, red.), hvor hun lavede dobbeltfejl, men det var dejligt, at hun trods alt vandt to kampe efter sit bryllup, siger hun.

- Hun ser fit ud og er stadig slidstærk. Man kan også se på hende, at hun er glad for græsset. Hun ligger godt nede i benene og slår til bolden, og hun har fået mere at improvisere med, for eksempel hendes slice.

- Jeg tror også, hun kan spille sig frem til nogle muligheder, men så handler det også om, at hun kan eksekvere skarpt på dagen, siger Tine Scheuer velvidende, at det er kikset før.

Sidste år havde Caroline Wozniacki masser af chancer i kampen mod Makarova i anden runde, som dog blev endestationen. Foto: REUTERS/Tony O'Brien/TONY O'BRIEN

- Hun har et par spøgelser med sig med den fjerde runde, hun aldrig er kommet forbi, og så den manglende kamptræning. Hun kan svinge noget på dagen, synes jeg, og der har været eksempler på kampe, hvor hun ikke har set ud til at have det helt godt på banen.

Tine Scheuer er begejstret for den nye verdens-etter, australske Ashleigh Barty.

- Hun er fantastisk, både som type og i forhold til hendes spillestil. Det er dejligt, at der er en topspiller, der kan så meget mere end bare forhånd og baghånd. Hun har så meget bold i sig, roser hun Barty, der også er hendes favorit.

- Udover hende og måske Kerber er der ikke mange, der stikker ud.

- Serena Williams ved jeg ikke, hvor jeg har, for hvor godt bevæger hun sig? Hendes defensiv skal jo også fungere. Men hun server bedre end alle andre og returnerer også godt, så hun er stadig farlig. Der skal noget til at slå hende.

Caroline Wozniacki kommer godt ned i benene og befinder sig godt på græsset, mener Tine Scheuer. Foto: Reuters/Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Danskerne i Wimbledon

Vinderen af French Open, den danske juniorspiller Holger Rune, skal for første gang sætte fødderne på en græsbane. Foto: Anne Parker

Caroline Wozniacki får i stigende grad dansk selskab i grand slam-regi.

De 16-årige stjerneskud, Clara Tauson og Holger Rune, har begge vundet en junior-grand slam i år, men førstnævnte prioriterer den store WTA-turnering i Båstad i år, mens French Open-vinderen i den kommende uge får sit unge tennislivs første kampe på græs. Det sker i juniorturneringen i Roehampton.

Ranglisteraketten, 25-årige Mikael Torpegaard, måtte på ærgerlig vis bøje sig i anden runde af kvalifikationen efter føring på 4-1 i tredje sæt.

Frederik Løchte Nielsen deltager i double-turneringen, hvor mesteren fra 2012 sidste år nåede semifinalen. I år har han hollandske Robin Haase som makker.

Caroline i Wimbledon 2018, rangeret 2: 2. runde, Ekaterina Makarova, Rusland, 6-4 1-6 7-5 2017, rangeret 6: 4. runde, Coco Vandeweghe, USA, 7-6, 6-4 2016, rangeret 45: 1. runde, Svetlana Kuznetsova,Rusland, 7-5 6-4 2015, rangeret 5: 4. runde, Garbiñe Muguruza, Spanien, 6-4 6-4 2014, rangeret 16: 4. runde, Barbora Strycova, Tjekkiet, 6-2 7-5 2013, rangeret 9: 2. runde, Petra Cetkovska, Tjekkiet, 6-2 6-2 2012, rangeret 7: 1. runde, Tamira Paszek, Østrig, 5-7 7-6(4) 6-4 2011, rangeret 1: 4. runde, Dominika Cibulkova, Slovakiet, 1-6 7-6(5) 7-5 2010, rangeret 4: 4. runde, Petra Kvitova, Tjekkiet, 6-2 6-0 2009, rangeret 9: 4. runde, Sabine Lisicki, Tyskland, 6-4 6-4 2008, rangeret 30: 3. runde, Jelena Jankovic, Serbien, 2-6 6-4 6-2 2007, ikke rangeret: 2. runde, Mara Santangelo, Itralien, 6-0 7-6(4) 2006, ikke rangeret: 1. runde, Miho Saek, Japan, 3-6 6-2 6-3 2006: Vinder af Wimbledons juniortitel

