Skeptiske legender: Hvor står Caroline?

PARIS (Ekstra Bladet): De har begge fulgt Caroline Wozniackis karriere tæt, og den ene har endda spillet store finaler mod hende.

Lige nu deler Mats Wilander og Kim Clijsters tvivlen om, hvor danskeren står ved indgangen til årets anden grand slam, som de begge kommenterer for Eurosport.

For de har på grund af hendes sygdom og skader ikke set hende spille ret meget i 2019.

- Vi ved, at hun slås med gigt-problemer, og jeg tror ikke, hun kan træne så hårdt, som hun plejede, siger Wilander, den syvdobbelte grand slam-vinder.

- Og når du har en spillestil som hendes, så føler du sikkert, at du er nødt til at træne hårdere end alle andre for at genfinde din selvtillid.

- På den anden side ved jeg ikke, hvor længe hun spiller endnu, og den manglende træning kan nogle gange komme til udtryk i en mere afslappet attitude og trang til at køre lidt mere på frihjul.

- Det er under alle omstændigheder nok den måde, hun er nødt til at gribe det an på. Måske vil det få hende til at slå lidt mere igennem og være mere aggressiv.

Mats Wilander er skeptisk i forhold til hendes aktuelle form, men han vil aldrig afskrive Carolines chancer i en kamp. Foto: Eurosport/Handout via REUTERS/Ritzau Scanpix

Svenskeren var selv lidt af en grushaj med tre titler på Roland Garros.

- Problemet er, at French Open er den sværeste turnering at gøre det i og samtidig komme på stabil vinderkurs, siger han.

- Du kan gøre det i en kamp eller to, men du kan ikke køre på den måde uden at have en Plan B med at kunne løbe i timevis, hvis det bliver nødvendigt.

- Hvis hun ikke ved, om hun fysisk kan holde i fire timer, så lægger det lidt ekstra pres på hende, for så må hun håbe, at hun rammer bolden smukt hele tiden og udspiller sin modstander i stedet for at løbe hende ned.

- Det er det hårde aspekt for hende, for jeg føler mig ikke sikker på, at hun stadig har det i sig.

Lidt skandinavisk optimisme mobiliserer han dog.

- Når du har typer som Wozniacki, Halep og Serena med i en lodtrækning med 128 spillere, så er der svært at udpege klare favoritter blandt de formstærke spillere.

- For når du ser på dagsprogrammet, at Caroline skal møde en Kiki Bertens eller Karolina Pliskova, så ved du, at hun ikke vil give noget væk. De kan slå tusindvis af vindere, men også tusindvis af uprovokerede fejl, og pludselig har Caroline chancen, hvis hun selv spiller med en lav fejlprocent.

- Hun er en veteran nu. Hun har spillet på alle baner og slået alle modstandere på et tidspunkt. I en situation, hvor hun er skadefri og ved fuld, mental styrke, så må du bare sige, at så skal modstanderen spille en stor kamp for at komme forbi hende.

Hvor står Caroline rent fysisk? Det er en afgørende nøgle til at spille på grus, mener eksperterne. Foto: AP Photo/Christophe Ena/Ritzau Scanpix

Kim Clijsters, der har fire grand slam-titler bag sig, understreger, at hun ikke kender Wozniackis aktuelle helbredssituation.

- Jeg ved ikke, hvor meget de problemer påvirker hende. Hun arbejdede så hårdt for at vinde sin grand slam, og når det sker, føler du altid en lille smule lettelse, og måske kan dit fokus og din arbejdsdisciplin tage et lille dyk.

- Det var stadig et af mine favorit-øjeblikke at se hende vinde Australian Open med viden om alt det, hun har måttet igennem af kritik for at være nummer et uden en grand slam. Det var skønt at se hende lykkes efter ydmygt at have arbejder så hårdt for at blive ved med at give sig selv chancen.

- Jeg føler, at hun stadig er i stand til at spille på højt niveau. Hendes chancer er størst på hardcourt, men hun har helt afgjort chancen for at vinde en grand slam på alle underlag, mener belgieren.

- Men det må være svært for hende, for med hendes spillestil og med måden, hun gerne vil bevæge sig på, er hun ikke en, der spiller mange korte dueller og korte kampe. Hun er ude i mange, lange dueller, og derfor er hun nødt til at være fit for at vinde dem. Derfor kan jeg godt forestille mig hendes frustrationer.

- Til gengæld kan jeg også forestille mig, at der sker så mange gode ting i hendes liv udenfor banen sammen med hendes forlovede David, at hun ikke altid skal tænke på tennis, og jeg er meget glad på hendes vegne for at hun har det.

Så langt er Caroline Wozniacki nået i French Open Verdensranglistens nummer 2 2018: Fjerde runde - Daria Kasatkina (Rusland) 6-7, 3-6 Verdensranglistens nummer 12

2017: Kvartfinale - Jelena Ostapenko (Letland) 4-6 6-2 6-2 Verdensranglistens nummer 45

2016: Skadet. Verdensranglistens nummer 5

2015: 2. runde - Julia Görges (Tyskland) 6-4, 7-6 (4) Verdensranglistens nummer 14

2014: 1.runde - Yanina Wickmayer (Belgien) 7-6 (5) 4-6 6-2 Verdensranglistens nummer 10

2013: 2.runde - Bojana Jovanovski (Serbien) 7-6 (2) 6-3 Verdenrangslistens nummer 9

2012: 3.runde - Kaia Kanepi (Estland) 6-1 6-7 (3) 6-3 Verdensranglistens nummer 1

2011: 3.runde - Daniela Hantuchova (Slovakiet) 6-1 6-3 Verdensranglistens nummer 3

2010: Kvartfinale - Francesca Schiavone (Italien) 6-2 6-3 Verdensranglistens nummer 10

2009: 3. runde - Sorana Cirstea (Rumænien) 7-6 (3) 7-5 Verdensranglistens nummer 30

2008: 3. runde - Ana Ivanovic (Serbien) 6-4 6-1 Verdensranglistens nummer 106

2007: Grand slam debut som senior. 1.runde - Nathalie Dechy (Frankrig) 6-2 6-7 (3) 6-0 Vis mere Luk

