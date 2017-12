Skidt med afbud - Wozniacki er verdens bedste

Turneringsledelsen er kede af afbud fra en tidligere verdensetter, men glæder sig over, at man har 'verdens bedste' spiller med i form af Caroline Wozniacki

Når Caroline Wozniacki 1. januar indleder årets første turnering, ASB Classic i newzealandske Auckland, så står det nu klart, at en af de helt store konkurrenter til titlen mangler.

Den tidligere verdensetter, hviderusseren Victoria Azarenka, havde ellers planlagt at gøre comeback efter et halvt års pause, men hun har nu meldt fra.

- Vi er meget skuffede, men vi kan alle forstå, at familien kommer først, siger turneringsdirektør Karl Budge til Radio New Zealand.

Azarenka har ikke spillet siden Wimbledon i juni, fordi hun har gang i en længerevarende retssag med sin tidligere partner Billy McKeague omkring deres 1-årige søn Leo. Sagen holdt også hviderusseren ude af US Open i september, og dengang var det fremme, at hun ikke måtte forlade Californien, før sagen var afsluttet.

Caroline Wozniacki vandt WTA-sæsonfinalen i slutningen af oktober. Foto: AP

I stedet var målet at være med igen fra den nye sæson, og turneringen i New Zealand var udset som den perfekte opvarmning for Azarenka til årets første Grand Slam, Australian Open, hvor hun har fået et wildcard.

- Jeg talte med hende for to dage siden, og hun havde lige været på træningsbanen og så frem til at spille, siger Budge.

- Hun har hele tiden gået efter årets første uge til sit comeback, men desværre for hende fortsætter denne sag med at trække ud og holde hende væk fra det, som hun elsker, siger Budge.

Verdens bedste Wozniacki

Heldigvis har ASB Classic deltagelse af andre store spillere.

- Vi har verdens formentlig bedste spiller i øjeblikket, Caroline Wozniacki, med i turneringen. Hendes form i anden halvdel af sæsonen var fantastisk, siger Budge.

- Hun vandt sæsonfinalen, og det bliver stadig en god turnering, siger Budge.

Sidste år var Wozniacki tredjeseedet i Auckland, men tabte allerede i kvartfinalen til tyske Julia Görges i en tresætskamp.

I 2018-udgaven er Caroline Wozniacki førsteseedet, mens Görges er med igen, ligesom spillere som Barbara Strycova og Agnieszka Radwanska ventes at komme langt. Danskeren rejser allerede 27. december til New Zealand med sin far for at vænne sig til tidsforskellen.

WOZNIACKI I AUCKLAND

2017: Kvartfinale

2016: Semifinale

2015: Finale

2009: Kvartfinale

SENESTE FEM VINDERE I AUCKLAND

2017: Lauren Davis

2016: Sloane Stephens

2015: Venus Williams

2014: Ana Ivanovic

2013: Agnieszka Radwanska

Wozniacki har netop rundet tre millioner Twitter-følgere:



3 million followers!! Thank you for all of your support!! pic.twitter.com/rt9HcwkgTJ — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) December 21, 2017

