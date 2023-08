Skræk-lodtrækning for Wozniacki

Caroline Wozniacki ved endnu ikke, hvem hun skal møde, når hun i næste uge får comeback på den professionelle tennisscene ved WTA 1000-turneringen i Montreal.

Lodtrækningen sent fredag aften dansk tid formede sig sådan, at Wozniacki trak en kvalifikationsspiller, som der først senere bliver sat navn på.

Skulle Wozniacki vinde sin første kamp, får hun formentlig seedet modstand i anden runde.

Her står danskeren til at møde den niendeseedede tjekke, Marketa Vondrousova, der i juli vandt Wimbledon sensationelt som useedet.

I tredje runde kan danskeren møde sjetteseedede Cori Gauff fra USA.

Wozniacki var før lodtrækningen med på et videolink, hvor hun fortalte om baggrunden for sit comeback.

Det står allerede klart, at Wozniacki spiller sin første kamp på tirsdag. Det har arrangøren tidligere meldt ud.

Det er lidt mere end en måned siden, at Wozniacki chokerede tennisverdenen ved at annoncere sit comeback. Det gjorde hun i et interview med Vogue.

Wozniacki indstillede ellers karrieren i januar 2020 i Australian Open, som er den eneste grand slam-turnering, hun har vundet. Det skete i 2018.

Turneringen i Montreal er også kendt som Rogers Cup. Her triumferede Wozniacki i 2010 og nåede finalen i 2017.

