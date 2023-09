Skræmmende: Stjerne udsat for voldeligt overfald

En vild og skræmmende video florerer på sociale medier af den australske tennisstjerne Bernard Tomic, som bliver voldeligt overfaldet af to uidentificerede mænd

Tennisstjernen Bernard Tomic var udsat for en forfærdelig oplevelse.

En video florerer på sociale medier af australieren, som hjælpeløst ligger på gulvet, mens han bliver udsat for et grovt overfald af to personer.

- Rejs dig nu op, din hund, lød råbene fra en af gerningsmændene mod den liggende tennisspiller.

Det skriver australske news.com, som også har fået tilladelse til at bringe videoen.

Hændelsen fandt sted udenfor en tattoo-forretning ved Gold Coast.

De to personers identitet og hensigt med overfaldet er endnu ukendt. Det er også ubeskrevet, hvornår overfaldet fandt sted.

Torsdag deltog Tomic nemlig i en challenger-turnering i tyrkiske Istanbul, hvor han røg ud af ottendedelsfinalen til domikanske Nick Hardt.

30-årige Bernard Tomic har tidligere nydt en succesfuld tilværelse som nummer 17 på verdensranglisten, men er sejlet ned på en 292. plads.

Det har dog før set endnu værre ud for Tomic, der førhen har været så lavt på listen som nummer 825.

Det australske medie har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Queensland-politiet i Australien om sagen.