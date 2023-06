Skreg til sin boks: - Lad være med det!

Holger Rune var hele følelsesregisteret igennem, da han slog Francisco Cerundolo i ottendedelsfinalen af Roland Garros.

Den unge dansker brokkede sig højlydt op til sin boks adskillige gange i løbet af kampen, hvor tingene ikke altid gik hans vej.

- Lad være med at ryste på hovedet af mig. Det stresser mig. Positiv, positiv!, lød ordren fra en presset Holger Rune.

- Han spillede godt, synes jeg. Hver gang han fik tid til slagene, satte han mig under pres. Det var stressende, siger Holger Rune.

Foto: Christophe Petit Tesson/Ritzau Scanpix

Brok over træning

Tidligere i opgøret havde danskeren problemer med at finde kræfterne.

‘Jeg har ikke mere tilbage!’ lød det blandt andet fra danskeren, der henviste til at han havde trænet alt for hårdt under turneringen.

- Du råber, at du ikke har mere tilbage, og at du har trænet for meget. Har du givet den lidt for meget gas på træningsbanen?

- Det var bare frustration.

- Jeg fandt den energi, jeg skulle bruge til sidst. Det er det vigtigste. Jeg fandt energien, da det var vigtigt, og det er det, der betyder noget for mig, siger Holger Rune på et pressemøde efter kampen.

Trods frustrationerne endte Holger Rune med at trække sig sejrrigt ud af det store drama efter fem sæt med cifrene 7-6, 3-6, 6-4, 1-6 og 7-6 (10-7).

Onsdag skal danskeren igen i aktion, når han spiller kvartfinale mod norske Casper Ruud.