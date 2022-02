Skriver historie: 46 point i én tiebreak

De amerikanske tennisspillere John Isner og Reilly Opelka har leveret den længste tiebreak i ATP Tour-historien.

Det skete, da de to spillere mødtes i semifinalen i ATP-turneringen Dallas Open natten til søndag dansk tid.

Opelka vandt i andet sæt den pågældende tiebreak med cifrene 24-22. Det er ikke sket siden ATP Tourens start i 1990.

Dermed vandt Opelka kampen med 7-6, 7-6. Første sæts tiebreak endte med de mere normale cifre 9-7 til Opelka.

- Publikum stod helt sikkert bag mig. Så det er ekstra skuffende ikke at være i stand til at komme over mållinjen i min egen baghave, siger Isner ifølge Reuters.

Undervejs missede Isner ti sætbolde i andet sæts tiebreak, mens Opelka først var i stand til at udnytte sin ottende matchbold.

De hårdtslående spillere leverede hele 60 serve-esser fordelt imellem sig i kampen. Isner missede også en sætbold i første sæt.

Isner har det med at levere store dramaer på tennisbanen.

Isner har tidligere i karrieren været involveret i den længste tenniskamp i historien. Det skete, da han mødte franske Nicolas Mahut i første runde ved Wimbledon i 2010.

De spillede i 11 timer og 5 minutter fordelt over tre dage. Isner vandt femte sæt med de svimlende cifre 70-68.

I finalen i Dallas skal Opelka søndag aften dansk tid møde amerikaneren Jenson Brooksby.