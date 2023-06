Skuffede massivt i fjor: - Jeg glæder mig så meget

Trods sidste års dårlige græssæson kan Holger Rune ikke vente med at prøve kræfter på det nye underlag

Tre kampe - tre nederlag.

Det er ikke nogen imponerende statistik, Holger Rune har på græs i 2022.

Holger Rune er ivrig efter at komme i gang med græssæsonen. Foto: Imago/Claus Bergmann/Ritzau Scanpix

Det til trods kan han nærmest ikke vente med at komme i aktion på det drilske underlag igen.

- Jeg glæder mig så meget, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg har glædet mig lige siden sidste år, fordi jeg ikke spillede så godt på græs. Men det var første gang i tre år, så jeg kunne heller ikke forvente så meget, siger Holger Rune.

Efter sidste års skuffelse vil han i år være bedre forberedt.

- I år har jeg tænkt mig at tage tidligere til Queen's (turnering i London, red.) for at vænne mig til underlaget og få justeret nogle ting - på benarbejdet og på bevægelsen, siger den 20-årige dansker.

Det var ikke imponerende at se Holger Rune på græs i sidste sæson. Foto: Kirsty Wigglesworth/Ritzau Scanpix

- Det ligger godt til mig

Selvom omverdenen nok ikke har så høje forventninger til Holger Rune på græsset, tror han på, at han kan overraske.

- Jeg synes egentlig, at græs bør ligge o.k. til mit spil. Jeg kan godt lide at komme frem. Det er ikke, fordi jeg spiller med sygt meget topspin på alle slag. Det burde være effektivt nok, siger Holger Rune.

Holger Rune tager hul på græssæsonen 19. juni, hvor han spiller ATP 500-turneringen cinch Championships i London, der også går under navnet Queen's Club Championships.

3. juli venter græssæsonens absolutte højdepunkt, når ikoniske Wimbledon løber af stablen.